Il mondo del calcio in lutto: addio a Bruno Pizzul, voce storica della Nazionale

Si è spento a Gorizia a quasi 87 anni lo storico telecronista delle partite degli Azzurri

Il mondo del calcio e dello sport in lutto per la morte di Bruno Pizzul, storico telecronista delle partite della Nazionale italiana.

Il giornalista della RAI si è spento nelle scorse ore all’ospedale di Gorizia e tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Dal 1986 al 2002, Pizzul ci ha accompagnato nelle telecronache delle gare dell’Italia e voce storica per cinque Mondiali e quattro Europei degli Azzurri. Nato a Udine l’8 marzo 1938 e dopo un passato da calciatore, Pizzul entrò in RAI nel 1968 e la sua prima partita in telecronaca fu lo spareggio di Coppa Italia Juventus-Bologna nel 1969.

Pizzul, oltre alle partite della Nazionale, ha commentato anche le sfide che vedevano protagoniste le italiane nelle competizioni europee per club. L’ultima partita in telecronaca di Pizzul fu Italia-Slovenia nell’agosto 2002. Oltre alle telecronache, la storica voce del giornalismo italiano ha affiancato anche la conduzione della Domenica Sportiva e di Domenica Sprint. Le condoglianze di tutta la redazione di Calciomercato.it per un’icona del giornalismo sportivo italiano.