“Disastro annunciato”: scoppia il caso prima di Feyernoord-Inter

Questo pomeriggio i nerazzurri affrontano gli olandesi nell’andata dagli ottavi di Champions, ma c’è un caso che fa discutere

L’Inter in piena emergenza vola in Olanda per sfidare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions.

Una partita che Inzaghi avrebbe voluto affrontare in un altro contesto, considerata la grande emergenza che sta condizionando la squadra. Questo pomeriggio, infatti, il tecnico nerazzurro sarà costretto a schierare fuori ruolo un calciatore per aprire la falla che si è aperta a sinistra per gli infortuni di Carlos Augusto, Darmian e Dimarco. In conferenza l’allenatore ha anticipato che giocherà uno tra Bastoni e Acerbi fuori ruolo, ma sono anche altre le scelte che è chiamato a fare Inzaghi.

Tra queste due riguardano il centrocampo dove due pilastri come Mkhitaryan e Calhanoglu non affrontano un grande momento di forma. In particolare il turco è reduce dal problema fisico accusato contro il Napoli: per il Feyenoord è disponibile, ma potrebbe anche partire dalla panchina. Inzaghi, infatti, sta pensando ad Asllani come regista al posto dell’ex Milan.

Una scelta che non trova il parere favorevole dei tifosi interisti, allarmati per la presenza in campo dell’albanese.

Asllani purtroppo è il peggior calciatore di sempre in fase difensiva e Zielinski è buono solo per le compilation di highlights — Inzaghiano 4.0 (@AntiMarottiano) March 4, 2025

Calhanoglu è riuscito nell’impresa di farsi togliere il posto da Asllani — 🥀 Chuck Bartowski 🥀 (@davidetanque) March 4, 2025

Asllani mamma mia che disastro annunciato — Andrea (@Andrea1140548) March 4, 2025

ma mettere asllani con il monza in casa? Non può giocare questo tipo di partite! — Francesca Veliu (@fraveliu) March 4, 2025

Zielinski al posto dell’armeno ci sta.

Asllani al posto di Calha molto meno, ma evidentemente il turco non sta proprio in piedi in questo periodo. https://t.co/LJumpnOGsu — Julian Ross (@JulianRoss79) March 4, 2025

panchinare mikhytarian mi sta pure bene, ma asllani in ste partite io non lo metterei mai — Francesca Veliu (@fraveliu) March 4, 2025

Feyenoord-Inter, Asllani titolare: le scelte di Inzaghi

Qualche tifoso parla così di disastro annunciato sui social e altri sottolineano che Asllani non ha la personalità per giocare partite di questa importanza.

La decisione definitiva arriverà nelle prossimo ore, ma l’impiego dell’albanese appare, ad ora, molto probabile. L’Inter giocherebbe così:

Inter (3-5-2): Josep Martrinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asslani, Zielinski, Bastoni; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi