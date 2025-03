Roma-Athletic, Ranieri: “Con Hummels andiamo d’amore e d’accordo”. E poi ricorda Pizzul

Il tecnico giallorosso prende la parola alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League: le parole su Hummels e non solo

Vigilia di Europa League a Trigoria, domani sera Roma e Athletic si sfidano nell’andta degli ottavi di finale. Match attesissimo tra due big della competizione, con due veterani del calcio internazionale in panchina come Claudio Ranieri ed Ernesto Valverde.

In conferenza stampa le parole del tecnico giallorosso accanto ad Angelino: “Stanno tutti bene. Sono tutti arruolabili e disponibili”

Su Pizzul. “Quando ho letto la notizia mi è venuto un groppo in gola. Persona stupenda e grande giornalista, quando andavamo a Udine ci veniva sempre a trovare, mi dispiace veramente tanto”.

Caso Hummels? “Perché cercate sempre queste cose? Ditemi perché? Capisco quando le cose vanno male, vi piace mettere il coltello nella piaga. Lui è un tedesco che sta a Roma, che viene, si va a vedere Roma, la cosa più bella del mondo non c’è nessuna cosa. Andiamo d’amore e d’accordo, con tutti. Lui (indica Angelino accanto a lui, ndr) gioca per fortuna, così non ho nessuna cosa con lui”.

In che condizioni è Dybala? Cosa gli dirà? “Quello che gli dico sempre, di divertirsi. Gli altri devono correre, lottare, lui deve fare delle cose in fase difensiva e divertirsi. Certi campioni non vanno ingabbiati ma supportati, dargli tanti palloni, trovano varchi che altri non vedono.

Pellegrini non si diverte? “Pellegrini si diverte ma non lo dimostra. È introverso, vorrei si divertisse di più, che fosse più leggero, perché ha una qualità che in pochi hanno”.

Quanto peserà l’esperienza di Pellegrini nelle sue scelte di formazione? “Tra stasera e domattina farò le considerazioni del caso, rivedrò delle partite e deciderò. L’esperienza internazionale conta tantissimo, sono abituati a giocare ad alti livelli”.

Le insidie dell’Athletic? “Di una squadra che è quarta in Liga, sono ben costruiti, hanno un senso di appartenenza meraviglioso. Tutti i baschi che vengono dalla cantera, saranno 3 milioni di persone e trovano sempre giocatori idonei e non sono mai retrocessi. Ci sono annate in cui escono più giocatori forti e sono in alto come ora, l’anno scorso hanno vinto la coppa, sarà difficile per noi ma anche per loro”.

Quanto è stato allenante il Como? “Molto, perché loro giocano in maniera differente. Il Como ama fare i fraseggi in difesa, loro invece recuperano palla e vanno direttamente in porta”.

Sancet sembrava essere out, invece ha recuperato: cosa cambia? “Intanto bisogna vedere se gioca, a volte sei convocato per fare gruppo. Se giocherà avremo le qualità per renderlo il meno offensivo possibile”.

Sulla partita. “Noi proviamo sempre ad attaccare. Quando gli altri sono più bravi mi piace chiudere finestre e porte, ma devono essere gli altri a farlo, non mi piace lasciare tutto aperto. Se possibile attaccheremo noi, altrimenti ci difenderemo. Io non sono mai stato difensivo, penso sempre a come posso vincere. Poi se loro sono più bravi di noi dvo fare qualcosa, non ho mai firmato per un pareggio, cerco sempre la vittoria. Io voglio tutto dai miei giocatori, poi accetto qualsiasi risultato. Lo sport è questo, do tutto e poi sarà quel che sarà. Non devo avere rimorsi, i giocatori devono dare il massimo. Ci sono momenti buoni o meno, ma bisogna dare il massimo. Se uno è più forte di noi lo deve dimostrare in campo, e gli stringeremo la mano”.

Mancini al centro può essere una sua nuova versione? “Mi piacciono i giocatori duttili, puoi fare correttivi durante la partita, poi sarà compito dell’allenatore che ci sarà utilizzarlo”.

Che differenza c’è tra l’Athletic che affrontava lei nella Liga e questo? “Era un altro calcio 20 anni fa, ora è cambiato, è più rapido, più tattico anche in Spagna. Bisogna essere competti e sicuri in ogni circostanza”.

Dovbyk le è venuto a far vedere il gol per farle vedere come va servito? “No, e ci mancherebbe pure che facesse una cosa del genere. Sono io che gli ho fatto vedere alcune cose, cosa deve fare e no. I compagni cercano di servirlo come vuole, ma per la prima volta l’ho visto gioire per il gol e questo è un dato molto molto positivo, non gliel’ho chiesto ancora perché ha gioito ma lo farò”.

Farà qualcosa per contenere Nico Williams? “L’Athletic era primo in classifica per uno contro uno, non è solo un Williams ma c’è anche l’altro”.

La Roma viene da campagne europee importanti, sono da stimolo? Cosa dice ai giocatori? “Che è acqua passata, e l’acqua passata non macina più. Dobbiamo scrivere il futuro, questo gli dirò”.

Chi è favorito? “Difficile dire chi è favorito, giochiamo e ti dico. Non sono preoccupato, non lo sono mai, ma ho grande rispetto. Sono convinto che i miei giocatori possano fare una grande partita”.