Rinvio UFFICIALE ed esclusione: il calcio italiano nel caos

Caos nel calcio italiano. La sfida in programma sabato pomeriggio non si giocherà : è stata la Lega a darne notizia. Ecco cosa sta succedendo

Il calcio deve fare i conti con l’ennesima partita rinviata. La sfida, inizialmente in programma il prossimo sabato, 8 marzo, non verrĂ giocata. E’ arrivato il comunicato ufficiale, con il quale la Lega fa chiarezza.

Il presidente di Serie C, Matteo Marini, sentito il parere dei componenti del Consiglio Direttivo, ha così disposto il rinvio della gara del campionato del Girone C tra la Turris e il Taranto. Non si conosce la nuova data, ma la situazione dei due club andrà monitorata con estrema attenzione. Entrambi vivono, infatti, un momento alquanto critico dal punto di vista finanziario. Le due società , ormai da mesi, hanno problemi economici. Problemi che hanno portato a mancati pagamenti degli stipendi e di conseguenza a pesanti penalizzazione.

Rischio esclusione per Turris e Taranto

Ora il rischio concreto per la Turris e il Taranto è che ci sia l’esclusione dal campionato in corso ed è proprio per questo motivo, che è stato deciso di non far disputare la partita, valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C.

La stagione per i due club può, dunque, terminare in anticipo. Il verdetto lo conosceremo a breve. Nelle prossime ore, come scrive la versione online del Corriere dello Sport, in casa Turris, si chiuderà la finestra che consente di presentare le memorie difensive, prima del deferimento e della successiva sentenza del Tribunale Federale Nazionale.

Se il TFN, dovesse, dunque, accertare la seconda inadempienza consecutiva, per entrambi i club è pronta a scattare l’immediata esclusione dal campionato. Di conseguenza verrebbero annullati i risultati e i tabellini finora registrati da Turris e Taranto.