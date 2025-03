Marotta non si smentisce: colpaccio gratis e addio Liverpool

L’Inter programma un nuovo affare in vista della prossima estate. I nerazzurri sono pronti a mettere le mani sul calciatore che vedrà scadere il proprio contratto a giugno

L’Inter di Beppe Marotta è stata sicuramente la squadra che negli ultimi anni si è rafforzata di più mettendo le mani su calciatori a parametro zero. In estate sono arrivati Taremi e Zielinski, che hanno allungato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma i grandi affari sono stati certamente anni.

Gli ultimi non possono che essere Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il turco ha attraversato l’altra sponda del Naviglio mentre era in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto; il francese, invece, sembrava ad un passo proprio dai rossoneri prima del blitz di Marotta.

Con il cambio di proprietà e l’arrivo di Oaktree dietro le scrivanie, la politica sul mercato adesso appare cambiata: gli americani preferiscono, infatti, investire sui giovani così da poter creare degli asset che abbiano un valore in futuro. Le eccezioni, però, non possono mancare.

Inter, sfida al Liverpool per il giocatore: nuovo regalo per Inzaghi

E’ probabile così che l’Inter la prossima estate si regali l’ennesimo grande colpo a zero. Le occasioni sul mercato, d’altronde, non mancano. Una è certamente rappresentata da Joshua Kimmich che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco. Per il calciatore tedesco è pronta una nuova avventura lontano dalla Germania.

Oggi, secondo quanto riporta TeamTalk.com in Inghilterra, il 30enne di Rottweil, capace di giocare sia da centrocampista che da terzino destro, è finito nel mirino dei nerazzurri, oltre che del Liverpool. Per Kimmich, dunque, si prospetterebbe una sfida a due.

Il portale riporta, inoltre, che fino a questo momento, l’Inter non ha presentato una proposta ufficiale al giocatore, ma l’idea sarebbe quella di farlo presto: così, sul piatto del tedesco, è pronto a finire un contratto quadriennale da circa sei milioni di euro a stagione. Cifre importanti, che come sottolinea TeamTalk, sono quelle percepite da Hakan Calhanoglu e che potrebbero permettere all’Inter di battere la concorrenza di Liverpool e Arsenal. I due club inglesi, infatti, sono poco propensi ad offrire accordi così lunghi a giocatori 30enni.