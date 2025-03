Inzaghi in emergenza e due buone notizie: Bastoni cambia ruolo | VIDEO CM.IT

Rifinitura ad Appiano Gentile per la squadra nerazzurra prima della partenza per Rotterdam: domani sera la sfida d’andata degli ottavi di Champions League nella tana del Feyenoord

Due buone notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Il tecnico dell’Inter recupera Sommer, in ballottaggio con Martinez tra i pali nerazzurri.

L’esperto portiere svizzero si è allenato regolarmente con la squadra nella rifinitura ad Appiano Gentile e potrebbe scendere in campo con un guanto speciale dopo il problema alla mano accusato nelle scorse settimane. Inzaghi scioglierà il dubbio tra i pali soltanto domani in Olanda, dopo aver valutato con lo staff medico le condizioni di Sommer. Il mister dei campioni d’Italia sorride inoltre anche per Calhanoglu, regolarmente a pieno regime in gruppo e che ha smaltito la contusione alla coscia rimediata nel big match di campionato in casa del Napoli.

Inter, le scelte di Inzaghi in vista del Feyenoord

L’emergenza invece per Inzaghi riguarda gli esterni di centrocampo, con Dumfries che sarà l’unico giocatore di ruolo a disposizione per la sfida di Rotterdam.

Fuori causa infatti Darmian, Zalewski, Dimarco e Carlos Augusto, con il brasiliano che potrebbe recuperare per la gara di campionato di sabato contro l’ex Monza. A sinistra come quinto di centrocampo Inzaghi pensa perciò di avanzare Bastoni, mentre l’altra soluzione prevede Pavard a destra con lo spostamento di Dumfries sulla corsia mancina. Difficile, almeno dall’inizio, che l’allenatore piacentino cambi modulo affidandosi al 4-4-2 e alla difesa a quattro. In attacco infine da valutare le condizioni di Thuram, non al meglio e con una caviglia ancora un po’ dolorante. Se il figlio d’arte non dovesse farcela dal primo minuto, Taremi e Arnautovic si contendono una maglia al fianco di capitan Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.