Inzaghi, così non va: “A Napoli confusione allucinante, è 3-5-2 e nient’altro”

Antonio Cassano duro sull’allenatore dell’Inter dopo il pareggio del ‘Maradona’ in cui la squadra di Conte meritava di vincere: “Non ha mai tirato”

Il pareggio tra Napoli e Inter nello scontro diretto ha avuto e continua ad avere un sapore completamente opposto per le due squadre. Gli uomini di Conte ne escono rinfrancati, non solo perché hanno agguantato il risultato nel finale quando il match sembrava ormai stregato. Ma soprattutto perché hanno dato la sensazione di essere più che presenti, di crederci nonostante le assenze, di dominare per larghi tratti della partita e meritare anche di uscire col bottino pieno. Al contrario l’Inter conferma qualche difficoltà non indifferente, con alcuni giocatori cardine in ritardo di condizione all’alba di un momento della stagione pienissimo e decisivo.

Domani sera tocca alla Champions League col Feyenoord, poi il Monza e quindi il ritorno con gli olandesi, fino al big match con l’Atalanta prima della sosta. Nulla che una squadra come quella di Inzaghi, campione d’Italia in carica, sulla carta non possa superare, ma appunto il momento non è sicuramente brillantissimo. Lo stesso tecnico piacentino ha ricevuto più di qualche critica per scelte di formazione e gestione dei cambi. Anche ieri sera Antonio Cassano è stato abbastanza netto sull’allenatore nerazzurro dopo la prova del ‘Maradona’: “Per me non è stato un big match. Una squadra ha tentato di vincere la partita, il Napoli, e poi l’Inter che rischiava di vincerla senza tirare in porta. Napoli con grandi idee, che ci provava in continuazione. L’Inter non ha mai tirato in porta, Dimarco ha fatto un bellissimo gol. Ma il Napoli meritava di vincere”.

Cassano punge Inzaghi dopo Napoli-Inter: “Oltre al 3-5-2 non sa fare altro, ha fatto una confusione allucinante”

Nel corso di ‘Viva El Futbol’ su Twitch, Antonio Cassano ha riassunto il momento dell’Inter e soprattutto di Inzaghi in una fotografia della partita col Napoli: “A un certo punto c’era Dumfries a sinistra, poi Bastoni e Mkhitaryan. Ha fatto una confusione allucinante: oltre al 3-5-2 non sa fare altro. L’Inter in questo momento fa fatica a vincere, si è visto anche nelle tante difficoltà col Genoa. Adesso ha un calendario tremendo, comprese le nazionali, dove andranno via in tanti. Aprile sarà complicatissimo. A confronto invece, il Napoli per il calendario che ha, tolta la trasferta a Bologna può vincerle tutte. Se l’Inter non sale di condizione la vedo complicata che resti davanti”.

Poi chiosa Lele Adani: “Conte meritava di vincere sabato. L’Inter nel secondo tempo ha fatto 0,02 di expected goals, non si è mai presentata in area, non ha mai tirato. L’Inter ha finito la partita con Lautaro, Frattesi, Correa, Zielinski, Dumfries e De Vrij. Il Napoli ha fatto calcio, pareggiando con Billing. Personalmente lo dico: la prova del Napoli mi ha impressionato, giocando con pressione, sviluppo e occasioni. Se fosse durata sei minuti in più, non so come sarebbe finita”.