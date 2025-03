Il derby va al Real Madrid, che spettacolo l’Arsenal: Psv travolto

I Gunners travolgono il Psv Eindhoven, mentre Emery ne rifila tre al Brugge, Ancelotti si impone di misura nel derby

In attesa dell’Inter, si sono disputati i primi ottavi di finale di Champions League che hanno già dato alcuni verdetti importanti.

L’attesa più grande era per Real Madrid-Atletico Madrid, il derby che ha visto la formazione di Ancelotti imporsi con il punteggio di 2-1. Decisiva la rete al decimo della ripresa firmata dall’ex milanista Brahim Diaz con una serpentina e un tiro nell’angolino che ha lasciato poco spazio ad Oblak. In avvio di gara era arrivata già la rete di Rodrygo, impattata dalla perla di Julian Alvarez sul finire della prima frazione. Tutto ancora in ballo comunque, con il ritorno al Wanda Metropolitano che deciderà di passerà il turno tra Ancelotti e Simeone.

Già tutto chiaro, invece, tra Psv e Arsenal: dopo aver battuto la Juventus, gli olandesi vengono travolti dai Gunners che si impongono per 7-1 in trasferta. Timber, Nwaner, Merino, Odegaard, Trossard e Calafiori partecipano al festival del gol della squadra di Arteta con Lang che su rigore firma il gol della bandiera.

Champions League, l’Aston Villa vede gli ottavi: risultati e marcatori

Ancora tutto in bilico invece tra Borussia Dortmund e Lille: il gol di Adeyemi al 22′ illude i tedeschi, ma il club transalpino resiste e trova la rete del pareggio al 68′ con Haraldsson.

Infine, nel pomeriggio l’Aston Villa espugna il campo del Club Brugge (giustiziere dell’Atalanta) con un 3-1 che lancia Emery verso i quarti di finale. La gara si decide nel finale dopo il botta e risposta in avvio tra Bailey e De Cuyper. All’82’ l’autogol di Mechele ridà il vantaggio agli inglesi che sei minuti dopo sfruttano un calcio di rigore con Asensio.

Domani gli altri quattro ottavi di finale con riflettori puntati su Feyenoord-Inter. Questi risultati e marcatori di oggi:

BRUGGE-ASTON VILLA 1-3: 3′ Bailey (A), 12′ De Cuyper (B), 82′ aut. Mechele (A), 88′ Asensio rig. (A)

BORUSSIA DORTMUND-LILLE 1-1: 22′ Adayemi (B), 68′ Haraldsson (L)

PSV-ARSENAL 1-7: 18′ Timber (A), 21′ Nwaneri (A), 31′ Merino (A), 43′ Lang rig. (P), 47′ e 73′ Odegaard (A), 48′ Trossard (A), 85′ Calafiori (A)

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 2-1: 4′ Rodrygo (R), 32′ Alvarez (A), 55′ Brahim Diaz (R)