Il comunicato UFFICIALE scagiona Pavlovic: “Ecco perché non era da rosso”

Ecco cosa sta succedendo in questi istanti dopo la decisione del Giudice Sportivo: il punto della situazione

Non è un momento facile per il Milan. La squadra di Sergio Conceicao è in crisi di risultati e domenica San Siro ha contestato pesantemente, dall’inizio alla fine. I rossoneri hanno perso ancora una volta, per i soliti errori individuali, ma in Via Aldo Rossi, così come tra i tifosi del Diavolo, c’è sempre più la convinzione di essere stati penalizzati anche dagli arbitri.

In Milan-Lazio gli episodi che hanno fatto discutere non sono mancati, a partire dal rigore concesso all’ultimo secondo per un presunto fallo di Mike Maignan. Ma in questi minuti la lente di ingrandimento è tornata ad essere puntata sull’espulsione di Pavlovic dopo il il comunicato ufficiale del Giudice Sportivi.

Espulsione Pavlovic: dubbi sulla scelta, ecco il motivo

Il rosso al serbo – si può leggere – è stato dato per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Una motivazione che non convince proprio nessuno, a partire dal nostro esperto Maurizio Russo

🤔#MilanLazio – Sorprende la motivazione del rosso a #Pavlovic. Per distanza dalla porta, direzione generale dell’azione e forse anche possibilità di altri difendenti di intervenire su #Isaksen, non sembrava ci fossero gli estremi per il DOGSO @calciomercatoit pic.twitter.com/2NXhI1Rs6h — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) March 4, 2025

“Sorprende la motivazione del rosso a Pavlovic – scrive su X Russo -. Per distanza dalla porta, direzione generale dell’azione e forse anche possibilità di altri difendenti di intervenire su Isaksen, non sembrava ci fossero gli estremi per il DOGSO”.

Sabato contro il Lecce, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A, Pavlovic chiaramente non ci sarà, al pari di Mike Maignan, squalificato, per avere rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa“.