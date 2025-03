Ha detto sì, Xavi aspetta solo l’esonero: già chiesti due acquisti

Il tecnico spagnolo può tornare subito alla guida di un club: aspetta l’ufficialità in panchina e intanto pianifica le prime mosse di mercato

Ha lasciato il Barcellona un anno fa, ma ora è pronto a tornare in panchina. Xavi scalpita, desideroso di rimettersi in gioco e dimostrare di poter far bene anche lontano dai blaugrana.

L’allenatore spagnolo è stato accostato sia alla Juventus che al Milan, ma finora nessuna delle due ha ancora preso una decisione. I bianconeri riflettono su Thiago Motta, ma il -6 dal primo posto induce ad avere pazienza e aspettare la fine della stagione prima di emettere il verdetto. Verdetto che già c’è stato per i rossoneri: Conceicao non proseguirà sulla panchina del Milan, destinato a lasciare il club non più tardi della fine dell’annata calcistica.

Una sentenza emessa dopo che nelle ultime tre partite di campionato sono arrivate tre sconfitte che vanno ad aggiungersi anche all’eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord. I rossonero però, prima di decidere il nuovo allenatore, devono scegliere il direttore sportivo e il rischio è che Xavi, se davvero è un candidato alla panchina rossonera, trovi un altro club pronto a puntare su di lui. Anzi il nome già ci sarebbe ed è quello del Manchester United.

Milan e Juve, niente Xavi: allo United con due blaugrana

I Red Devils in estate potrebbero esonerare anche Amorim, strappato quest’anno allo Sporting CP a stagione in corso, e punterebbero proprio su Xavi per il rilancio. Lo spagnolo, stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, avrebbe dato la sua disponibilità a guidare la formazione inglese, attratto dalla possibilità di sedersi su una delle panchine più prestigiose (ma anche bollenti) della Premier League.

La sua disponibilità c’è tutta, anche se non senza paletti. Tra questi ci sarebbe anche un mercato importante con due richieste che Xavi avrebbe già presentato alla società britannica. Si tratta di due suoi ex giocatori: Frankie de Jong e Ronald Araujo, con quest’ultimo che ha da poco rinnovato il contratto con il Barcellona dopo essere stato accostato anche lui alla Juventus nel mercato invernale.

Il Manchester United che ha in mente Xavi partirebbe proprio dai due blaugrana, anche se il Manchester dovrà mettere mano al portafogli per convincere i catalani a cedere i due giocatori.