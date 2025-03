“Che vergogna”: terremoto Juventus, sta succedendo adesso

I bianconeri travolti dalle polemiche per quanto avvenuto questa sera: per i tifosi non c’è rimpianto più grande

Non bastano le cinque vittorie in campionato e il primo posto che non è stato mai così vicino come ora. La Juventus si ritrova travolta dalle polemiche anche questa sera in cui non scende in campo ed è reduce dalla vittoria contro il Verona.

La colpa è dell’Arsenal che sta annientando il Psv Eindhoven nonostante le grandi defezioni con cui deve fare i conti Arteta in avanti. I Gunners hanno impiegato appena 31 minuti per mettere in archivio risultato e qualificazione con tre gol che hanno indirizzato il doppio confronto. Un risultato (alla fine del primo tempo sarà 3-1 per gli inglesi con il gol di Lang su calcio di rigore) che fa aumentare i rimpianti della Juventus per l’eliminazione subita proprio ad opera degli olandesi.

L’Arsenal con Merino punta sta vincendo 2-0 contro il mitico PSV. Grazie Thiago Motta! — Jjuli🦅 (@jjuli_24) March 4, 2025

Vedere il PSV stare già sotto di due gol in casa con k’Arsenal mi fa piangere il cuore dal rimpianto. — 𝑷𝒆𝒏𝒔𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 (@_SimplyBen_) March 4, 2025

Il Psv ahaha che vergogna mamma mia — gabri (@gabri_elfideo) March 4, 2025

Unico allenatore che viene umiliato dal Psv https://t.co/Wo1XCQtdxb pic.twitter.com/Yu0d0Cv5yi — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) March 4, 2025

Guardo il PSV prendere due gol in 20 minuti e impazzisco — Pietro Michieletto (@pietromichi) March 4, 2025

@juventusfc rendetevi conto che con ZERO, ripeto ZERO, attaccanti disponibili, l’Arsenal ne ha fatti già 3 a questi del PSV. Maledetti!! — Claire. (@canthidemylove) March 4, 2025

Eh, il Mago Motta…

Che vinca lo scudetto e vada via a calci in culo — Michel Le Roi🇮🇹 (@SSalandra) March 4, 2025

L’Arsenal schianta il Psv: rimpianto Juventus

Il risultato di Eindhoven scatena i tifosi della Juventus che sui social si lanciano contro Motta e la squadra bianconera in generale.

“Grazie Motta” scrive un sostenitore bianconero su X, mentre un altro ne chiede l’allontanamento (con parole irripetibili) anche in caso di tricolore: “Che vinca lo scudetto e vada via” la frase che invoca l’esonero dell’allenatore. Ma sono in tanti a sottolineare come la Juve abbia perso una grandissima occasione contro il Psv, ma c’è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno: in caso di passaggio del turno, sarebbero stati i bianconeri ad essere travolti dall’Arsenal. “Figuraccia evitata” prova a consolarsi un utente.