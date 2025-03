UFFICIALE partita rinviata per la Champions: che beffa per l’Inter

Decisione ufficiale della Federazione: tornerà a giocare una gara di campionato fra due settimane

È ufficiale il rinvio della partita in ottica doppia sfida valevole per gli ottavi di Champions League. La decisione è stata presa e ufficializzata dalla Federazione, generando un mare di polemiche. Ufficiale anche la data in cui verrà recuperato l’incontro.

Il Feyenoord sfiderà l’Inter fresco e riposato. Parliamo della gara di ritorno, in programma martedì 11 marzo allo stadio ‘San Siro’. Dunque meno di sette giorni dopo l’andata, fissata invece per dopodomani sera alle 18.45 in quel di Rotterdam.

Rinviata Groningen-Feyenoord

Per consentire alla squadra ora allenata da van Persie, che agli spareggi ha buttato fuori il Milan e tre giorni fa fermato in casa (0-0) dal NEC, la Federcalcio olandese ha acconsentito al posticipo della gara di Eredivisie di sabato prossimo, 8 marzo, contro il Groningen. Spostata pure la gara tra l’AZ, che affronterà il Tottenham agli ottavi di Europa League, e l’RKC: da domenica 9 marzo a martedì 1° aprile.

Le decisioni della KNVB ha generato un mare di polemiche in Olanda, anche perché lo stesso trattamento di ‘favore’ non è stato riservato a PSV e Ajax.

La rabbia di PSV e Ajax

Il match contro l’Herenveen di Perisic e compagni, che agli ottavi Champions se la vedrà con l’Arsenal, è stato solo spostato dalle 21 alle 20 di sabato. Non è stato spostato nemmeno l’incontro dell’Ajax, impegnato agli ottavi di Europa League contro l’Eintracht: i ‘Lancieri’ di Farioli giocheranno regolarmente domenica prossima contro il PEC Zwolle.

Con un comunicato ufficiale, la Federazione olandese ha motivato così le modifiche del calendario: “Le partite di Eredivisie possono essere riprogrammate se le squadre olandesi partecipanti a Champions League, Europa League o Conference League lo richiedono, per recuperare meglio dalle partite recenti o per prepararsi meglio alle prossime partite.

Le partite possono essere riprogrammate solo se il programma di Eredivisie lo consente, se le autorità locali del club di casa possono accogliere la nuova data/ora di inizio e con l’approvazione del consiglio delle competizioni calcistiche professionistiche. Tali modifiche sono state implementate con l’approvazione del consiglio delle competizioni calcistiche professionistiche”.

Feyenoord, testa solo all’Inter: tornerà a giocare in Eredivisie fra due settimane

In pratica il Feyenoord potrà pensare esclusivamente alla Champions nei prossimi sette/otto giorni. Basti pensare che tornerà a giocare una gara di campionato solo il 16 marzo, in casa del Twente.

La KNVB ha già fissato la data del recupero col Groningen: si disputerà mercoledì 2 aprile alle ore 20, quasi un mese dopo della data originaria.