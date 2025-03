Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier

Le ultime sul futuro del centrocampista italiano e i possibili affari che vedono coinvolte le squadre di Serie A e quelle di Premier League

Nell’approfondimento di oggi a TiAmoCalciomercato su YouTube, si è parlato di calciomercato e dei possibili affari sull’asse Inghilterra-Italia.

Inevitabilmente si guarda subito in casa Juventus. I bianconeri, d’altronde, hanno fatto già diversi affari in passato. Uno di questi, però, non ha per nulla fatto bene. Stiamo chiaramente parlando di  Douglas Luiz, arrivato per 50 milioni di euro dall’Aston Villa. Il brasiliano, così, dopo una sola stagione può tornare in Premier League. L’Aston Villa – si sottolinea nel corso del programma – se lo riprenderebbe, ma piace anche al Manchester City. La valutazione? sui 40 milioni, a meno la Juve non può cederlo per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Per Douglas Luiz, attenzione, inoltre, al Newcastle e se si parla dei Magpies non si può non nominare Sandro Tonali. In studio, così, ci si chiede perché non ipotizzare uno scambio tra i due? Uno scambio non certo alla pari, ma il centrocampista italiano ha voglia di tornare anche se non spinge per lasciare la Premier League. Va, così, tenuta come una pazza idea per i bianconeri.

Italia-Inghilterra, asse caldo: ecco i possibili affari

Guardando in Premier League, va tenuta d’occhio la situazione del Manchester City, pronta ad una rivoluzione estiva. Tra i calciatori che possono lasciare i Citizens c’è certamente Grealish: in Inghilterra parlano di un interessamento da parte dell’Inter e del Borussia Dortmund, ma andrà capito a quanto i Citizens decideranno di venderlo, visto che era stato acquistato per 100 milioni di euro.

L’asse Inghilterra-Italia può, inoltre scaldarsi anche in uscita: sono diversi, infatti, i giocatori della Serie A che piacciono in Premier League e tra questi c’è certamente Frattesi, che piace al Nottingham. Gli inglesi sono sicuramente una squadra che può di soddisfare le richieste di Beppe Marotta, che vuole 45 milioni di euro. Andrà chiaramente capito quali saranno le intenzioni dello stesso calciatore, che potrebbe voler giocare ancora in Serie A.

Un altro calciatore finito nel mirino della Premier League è sicuramente Tijjani Reijnders, che ha rinnovato con il Milan. L’olandese piace al Chelsea, ma anche al Manchester City: al momento, però, i rossoneri non hanno intenzione di cederlo. Per quanto riguarda il club londinese attenzione anche a Beukema. Il Bologna non fa sconti sul prezzo e proprio per questo risulta difficile immaginarlo ancora in Serie A, all’Inter, ad esempio. Le capacità economiche dei club inglesi faranno sicuramente la differenza.

Ultimo capitolo dedicato a Vlahovic e Leao. Anche loro in Premier League? Sicuramente ha molte possibilità di andarci il serbo, non avendo accordi con la Juve per il rinnovo. Attenzione, così, all’Arsenal. Per il portoghese, invece, è più probabile il Barcellona.