Thuram più Koopmeiners, Verona ko: Juventus a meno sei dall’Inter

Due reti nella ripresa regalano tre punti alla formazione di Thiago Motta che ora si porta a sei punti dal primo posto dell’Inter

La Juventus vede la vetta. Magari ancora in lontananza, visto i sei punti dall’Inter, ma comunque culla l’illusione di poter rientrare nella lotta scudetto. La pratica Verona è archiviata non senza difficoltà, anche se i bianconeri tengono in mano il pallino del match fin dall’inizio.

Nel primo tempo la Juventus mostra subito di voler comandare il gioco, anche se i primi tiri in porta sono del Verona, senza creare particolari grattacapi a Di Gregorio. Proteste veneti per un contatto tra Gatti e Livramento nell’area bianconera non sanzionato da Marchetti. La squadra di Zanetti (in tribuna per squalifica) finisce qui praticamente le sue folate offensive e si affida a Montipò per tenere lo 0-0: il portiere dell’Hellas si erge a muraglia nei confronti degli attacchi della Juventus.

Thuram, Locatelli e McKennie ci provano, ma l’estremo difensore del Verona dice sempre no. Montipò si ripete anche su Yildiz al 41′. Nel finale di primo tempo grandissima rete di Suslov dai trenta metri: il Var però annulla tutto per fuorigioco.

Juventus-Verona 2-0: la nuova classifica di Serie A

Nella ripresa il copione della partita non cambia con la Juventus a comandare il gioco e il Verona che fatica ad uscire. Montipò ancora protagonista su Kolo Muani, mentre la conclusione del nuovo entrato Alberto Costa finisce fuori di un nulla. La formazione di casa continua ad andare in avanti e al 73′ trova la rete di Thuram che regala la gioia all’Allianz Stadium. Nel finale trova gloria anche Koopmeiners che zittisce i fischi con il gol del 2-0 che chiude la pratica. Quinta vittoria consecutiva per la Juventus che si avvicina al terzetto di testa.

JUVENTUS-VERONA 2-0: 73′ Thuram (J), 90′ Koopmeiners (J)

Classifica Serie A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

RIEPILOGO RISULTATI

Fiorentina-Lecce 1-0

Atalanta-Venezia 0-0

Napoli-Inter 1-1

Udinese-Parma 1-0

Monza-Torino 0-2

Bologna-Cagliari 2-1

Genoa-Empoli 1-1

Roma-Como 2-1

Milan-Lazio 1-1

Juventus-Verona 2-0