Thiago Motta e il siparietto su Koopmeiners: “Faccio fatica”

Il tecnico ha commentato la vittoria della Juventus sul Verona, soffermandosi anche sulla prestazione dell’olandese

Vittoria importante per la Juventus in casa contro il Verona. Thiago Motta nel post gara a ‘Dazn’ analizza la partita della sua squadra: “Abbiamo fatto una buona partita, ci vuole un grande equilibrio. Abbiamo giocato bene, con qualità, la vittoria è meritata. Abbiamo preso tre punti importanti, ora dobbiamo recuperare i giocatori e preparare bene la prossima partita contro una grande squadra come l’Atalanta”.

MODO DELLA VITTORIA – “I tre punti fanno sempre benissimo. Il modo di come sono arrivati è perfetto. Non era facile per i ragazzi mantenere l’equilibrio e la tranquillità che non vuole dire essere lenti. Significa giocare bene a calcio, aspettare il momento giusto per colpire. L’ambiente era particolare, a volte può venire l’ansia ai giocatori, andare in frenesia. Alla fine se succede, normalmente non arrivi a segnale e ti esponi ai contropiede, noi non abbiamo dato questa possibilità. I ragazzi se lo meritano, oggi l’atteggiamento è stato impeccabile”.

Juventus-Verona, Motta: “Scudetto? Manteniamo i piedi per terra”

KOOPMEINERS – “Sono contento dei giocatori che ho, dell’impegno e del lavoro. È chiaro che contro l’Empoli abbiamo sbagliato l’atteggiamento, allo stesso tempo siamo esigenti, vogliamo sempre di più, vogliamo fare meglio. Questo è il segreto del nostro lavoro, cercare sempre di migliorare ogni giorno. Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma fa parte già del passato. Teun (sbaglia più volte il nome, ndr), faccio fatica a ricordare il nome, ha una mentalità fantastica. È un ragazzo di grandissimo livello. Lui deve accettare le critiche e deve continuare a lavorare perché darà tanto a questa squadra”.

CORSA SCUDETTO – “Faccio fatico a dire il nome di Teun, oggi ha fatto gol, abbiamo fatto un’ottima parte. Manteniamo i piedi per terra, manteniamo equilibrio e pensiamo alla partita con l’Atalanta“.