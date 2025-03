Niente Iran per Mazzarri: alla fine ha detto no all’Esteghlal | CM.IT

L’ex tecnico di Napoli e Inter è vicino alla squadra di Teheran, allenata da Stramaccioni nel 2019 e attualmente nona in classifica nella Persian Gulf Pro League

AGGIORNAMENTO 15.44 3 MARZO: Niente Iran per Mazzarri. Come appreso da Calciomercato.it, alla fine il tecnico toscano ha detto no all’offerta dell’Esteghlal. Mazzarri preferirebbe ripartire da campionato più prestigiosi, Serie A in testa: è stato proposto alla Fiorentina in caso di esonero di Palladino.

Walter Mazzarri potrebbe ripartire dall’Iran. Dopo il no al Persepolis a gennaio, ora il tecnico può dire sì all’Esteghlal. Come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra il club iraniano e il suo agente è in stato avanzato, ma non può ancora dirsi chiusa a differenza di quanto scritto da alcune fonti locali. Le discussioni, comunque, sono a un punto di svolta.

Mazzarri all’Esteghlal come Stramaccioni nel 2019

L’Esteghlal è una delle società iraniane più titolate del Paese: in bacheca vanta 10 campionati, 7 Coppe nazionali e 2 AFC Champions League. Attualmente è nona nella Persian Gulf Pro League con 23 punti, diciassette e diciotto lunghezze in meno dei primi due posti. Nel 2019, per 6 mesi, l’Esteghlal FC è stato allenato da un tecnico italiano, Andrea Stramaccioni.

Sarebbe la seconda esperienza all’estero, la prima fuori dall’Europa

63 anni compiuti lo scorso 1° ottobre, con l’ultima esperienza al Napoli risalente alla scorsa stagione e che è durata appena 17 partite, quella all’Esteghlal sarebbe per Mazzarri la seconda esperienza all’estero – dopo il Watford – della sua carriera iniziata nel 1998 a Bologna, la prima fuori i confini europei.

Dalla Reggina al Napoli, Mazzarri a lungo protagonista in Serie A

Per tanti anni Mazzarri è stato protagonista in Serie A, dalla Reggina – dove conquistò una clamorosa salvezza partendo da -11 in classifica – alla Sampdoria fino al Napoli, dove lottò per lo Scudetto vincendo la Coppa Italia nella stagione 2011/2012.

Non felici le esperienze successive, all’Inter e al Cagliari, mentre al Torino (2018/2019) fece molto bene stabilendo il record di punti (63) della storia del club granata nell’epoca dei tre punti.