“Lasciamo in pace Tassotti”: via Conceicao, scelto il nuovo allenatore

Il Milan non riesce a rialzarsi e perde anche contro la Lazio: per il tecnico portoghese il destino appare segnato, non c’è altra soluzione

Terza sconfitta consecutiva e potrebbero considerarsi quattro se si tiene in conto anche il pareggio contro il Feyenoord che ha significato l’eliminazione dalla Champions. Per il Milan le ultime settimane sono state quelle del tracollo definitivo.

Nono posto in classifica, quarto posto che stasera potrebbe essere lontano undici punti, tensione alle stelle con i tifosi. Sergio Conceicao non si aspettava certo questo epilogo quando a fine dicembre è stato chiamato per sostituire Fonseca, e ancora meno quando il 6 gennaio riusciva a vincere la Supercoppa.

Quella, invece, si è rivelata essere soltanto un’illusione, prima che si tornasse alla solita normalità fatta soprattutto di cadute rovinose come quella di ieri sera contro la Lazio. Una sconfitta che può rappresentare anche l’ultimo atto della – a questo punto breve – esperienza di Sergio Conceicao al Milan. Per il tecnico l’epilogo sembra essere scontato e porta lontano dai rossoneri, se non adesso, sicuramente a fine stagione.

Milan, esonero Conceicao deciso: scelto il traghettatore

La società non ha ancora deciso se esonerare immediatamente Conceicao o, considerata la stagione ormai compromessa, aspettare giugno per il cambio in panchina e per sfruttare questi mesi per individuare il nome giusto per il rilancio.

Dovesse essere scelto il nuovo ribaltone, ecco che la società affiderebbe la panchina ad un traghettatore, considerato che difficilmente un tecnico di primo livello – anche se libero – accetterebbe la panchina del Milan a questo punto della stagione. Il nome buono secondo i tifosi può essere davvero quello di Mauro Tassotti, ma non soltanto lui.

Per l’Ac Milan è giunta l’ora delle decisioni irrevocabili: Tassotti traghettatore in attesa di Terronio ⏳⏳⏳🔜🔜🔜 pic.twitter.com/XwvaZT0qnn — Mago Merlino (@heyjude_90) March 2, 2025

Tassotti e Donadoni — ? (@DonatoCavallo6) March 2, 2025

@acmilan #Milan, terza sconfitta di seguito per Conceiçao, per me va bene dare la squadra a Tassotti fino a Giugno. — Barambani (@Barambani3) March 2, 2025

Molto doloroso stasera parlare di Milan. La prestazione, l’arbitro, la contestazione. Davvero troppo anche per un vecchio ❤️ come me. Per il bene suo e di tutti Conceicao deve farsi da parte. Squadra a Tassotti o chi volete voi per provare a vincere la Coppa Italia. Poi basta — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) March 2, 2025

Provare a mettere in panchina un Tassotti che traghetti e che provi a preparare degnamente i 2 derby tanto non c’è altro — Nɪᴄᴄᴏʟᴏ̀ Pᴀᴄᴇʟʟᴀ (@NiccoloPacella) March 2, 2025

Non so se Conceicao si dimetterà ma non credo. Semmai fosse così non andrei a disturbare Tassotti e lo lascerei in pace a lavorare a Milan Futuro. Idem Guidi che lascerei in pace in primavera ma opterei per queste ultime partite per Donadoni. Lui rientrerebbe nel giro dopo anni. pic.twitter.com/983PaplXIZ — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) March 2, 2025

Sui social, infatti, si parla anche di Roberto Donadoni. Un altro ex Milan, con un passato in rossonero da calciatore glorioso, l’ex ct dell’Italia è fermo da qualche tempo, ma per alcuni tifosi può essere la scelta giusta per provare a vincere la coppa Italia.