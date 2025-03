Juventus-Verona, bivio Thiago Motta: “Qualsiasi risultato diverso dalla vittoria…”

Thiago Motta rischia grosso, l’esonero si avvicina: l’allenatore bianconero è spalle al muro

Giorni decisamente complicati e strani per la Juventus. I bianconeri hanno concluso la settimana con un certo malumore per l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli, un passo falso che nessuno si aspettava e che ha fatto sfumare un altro obiettivo stagionale. I risultati del sabato calcistico, però, potrebbero dare, a sorpresa, la possibilità addirittura di tornare in corsa per il primato. Contro il Verona, la Juve, vincendo, si porterebbe a -6 dall’Inter capolista.

Un match fondamentale, quello di stasera allo ‘Stadium’, dunque, non soltanto per rafforzare la quarta piazza obiettivo minimo, ma anche per provare a regalarsi nuove prospettive in campionato. Dove gli uomini di Thiago Motta hanno una serie aperta di quattro successi di fila, ma sicuramente le uscite di scena in Champions e Coppa Italia pesano sul morale dell’ambiente.

Da parte della società, sono arrivate le dichiarazioni pubbliche di Giuntoli, che ha blindato momentaneamente la posizione dell’allenatore. Ma il rendimento in sé per sé dei bianconeri non può essere ritenuto pienamente soddisfacente e dunque il finale di stagione potrebbe dare indicazioni importanti per il futuro del tecnico. Anzi, sarebbe spuntato già un ultimatum particolare per Motta.

Juventus-Verona, solo la vittoria per Thiago Motta: altrimenti potrebbe essere esonero immediato

Juve-Verona può diventare una gara spartiacque per la stagione e non solo. Thiago Motta sarebbe chiamato a vincere a tutti i costi per conservare la panchina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Stefano Bizzotto al ‘TG1’, infatti, se contro gli scaligeri non arrivassero i tre punti, Thiago Motta potrebbe rischiare l’esonero immediato: “Qualsiasi risultato diverso dalla vittoria metterebbe la panchina a rischio” le sue parole. A questo punto, la società vuole un finale di stagione a tutta, con un campionato da onorare e magari tornando a sognare in grande, visto che la classifica, per come si sta delineando, potrebbe anche permetterlo. Del resto, le stesse rivali, Inter e Napoli in testa, non escludono la Juventus dalla corsa scudetto. Thiago Motta deve prendere questo treno in corsa, oppure rischia di vedere già conclusa la sua avventura a Torino.