Emergenza Juventus, UFFICIALE: torna dopo la sosta

Le ultime notizie relative all’infortunio del calciatore. Il bianconero ha svolto gli esami del caso: ecco come è andata

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri di Thiago Motta devono fare i conti con l’ennesimo stop per infortunio della stagione.

A fermarsi, come annunciato ieri in conferenza stampa dallo stesso tecnico ex Bologna, è stato ancora una volta Francisco Conceicao. L’attaccante esterno portoghese ha svolto in giornata gli esami clinici del caso, che hanno evidenziato l’elongazione al bicipite femorale della coscia.

Saranno così almeno dieci i giorni di stop. L’obiettivo, anche se non facile, è quello di recuperare il calciatore per la trasferta contro la Fiorentina, in programma il prossimo 16 marzo. Ma è molto probabile che il Conceicao torni solamente dopo la sosta, per Juventus-Genoa del 29 marzo. Di sicuro, il calciatore non ci sarà stasera per il match contro il Verona, che chiudere la ventisettesima giornata di Serie A, e contro l’Atalanta la prossima domenica.

Juventus, nuovo stop per Conceicao: la stagione del portoghese

Per il classe 2002 di Coimbra non è purtroppo il primo infortunio stagionale: il calciatore si era, infatti, fermato anche a settembre, saltando alcune partite, e a gennaio. Il sovraccarico accusato ad inizio anno, a ridosso del match di Supercoppa Italiana, gli ha impedito di giocare contro il padre, sia a Riyad che poi in campionato a Torino.

In stagione le presenze di Francisco Conceicao sono comunque tante, ben ventinove, di cui diciotto in Serie A, nove in Champions League e due in Coppa Italia. I gol segnati, invece, sono stati fin qui cinque, come gli assist. Il classe 2002 si è fatto notare anche per un’espulsione, che in quella circostanza fece tanto discutere, contro il Cagliari lo scorso 6 ottobre.