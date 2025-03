“È una vergogna”: Juventus-Verona si infiamma, cosa è successo

Polemiche nel corso del primo tempo di Juventus-Verona con il direttore di gara che finisce nel mirino: l’episodio incriminato

Non mancano le polemiche nel primo tempo di Juventus-Verona. I bianconeri, reduci dalla figuraccia in coppa Italia, hanno tenuto il pallino del gioco per tutto i primi 45 minuti, creando un paio di buone palle gol, ma hanno anche lasciato il fianco ad alcune ripartenze degli ospiti con Di Gregorio che nei primi minuti è stato chiamato in causa in due diverse occasioni.

Con il passare dei minuti la retroguardia juventina ha preso le misure degli avanti del Verona che non è riuscito più a uscire dalla propria metà campo con pericolosità. Quando lo ha fatto però ne è venuto fuori un episodio che sui social ha creato un po’ di polemica. Si tratta di un contatto nell’area della Juventus tra Gatti e Livramento con il difensore che sembra colpire con la mano il volto dell’avversario che cade a terra. Marchetti lascia proseguire e il Var non interviene, scatenando le proteste anche dei tifosi sui social.

Altra porcata di @AIA_it in #JuventusVerona con clamoroso fallo di Gatti su Livramento lanciato a rete. — Lorenzo Galeazzo (@GaleazzoLorenzo) March 3, 2025

Nei primi 6 minuti , pugno in faccia di Gatti… niente punizione , niente var, niente nella marotta league , è una vergogna come la cogliono portare in europa #JuveVerona #serieA — 1 Derby passa le 2 ⭐️⭐️ restano (@CialiniIvan) March 3, 2025

La gomitata rifilata gratuitamente in faccia da Gatti all’attaccante del Verona.

Tutt appost.

Marotta League. — Alessandro (@90ordnasselA) March 3, 2025

Che vergogna Gatti uno scandalo macellaio tutelato dagli arbitri in modo schifoso — Il Mercante Rosa (@mercanterosa) March 3, 2025

Rigore per il Verona ma la var lascia correre — G_G (@gjoegl) March 3, 2025

Juventus-Verona, Gatti nel mirino: “Che vergogna”

Non sono pochi i tweet in cui si chiede il calcio di rigore per l’intervento di Gatti su Livramento. C’è di parla di vergogna e chi vede complotti nel mancato fischio del direttore di gara o l’assenza dell’intervento del Var.

Nel corso poi del primo tempo si registra anche il gol annullato a McKennie per una spinta su Kelly su Montipò sanzionato dall’arbitro e la rete di Suslov cancellata dal Var per fuorigioco.