DIRETTA Serie A, Juventus-Verona 0-0: Montipò salva su Thuram! LIVE

La ventisettesima giornata di campionato si chiude con la sfida tra bianconeri e scaligeri

Contestata pesantemente nella serata di ieri dai propri tifosi, la Juventus scende in campo questa sera per provare ad approfittare del pareggio per 1-1 di Napoli-Inter e dello 0-0 dell’Atalanta contro il Venezia. In caso di vittoria contro il Verona nell’ultima sfida della ventisettesima giornata di Serie A, i bianconeri si porterebbero a 6 punti dal primo posto e sorpasserebbero nuovamente la Lazio, vittoriosa ieri in casa del Milan.

L’inopinata eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ha inevitabilmente lasciato degli strascichi pesanti e Thiago Motta è finito sul banco degli imputati insieme al mercato di Cristiano Giuntoli. Il tecnico italo-brasiliano ritrova Pierre Kalulu tra i convocati, ma dovrà far fronte all’infortunio di Francisco Conceiçao che va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili, completata da Cabal, Bremer, Savona, Veiga, Milik e Douglas Luiz.

Dopo la vittoria di prestigio contro la Fiorentina, Paolo Zanetti va a caccia di un’altra impresa con un rientro importante. Casper Tengstedt ha completamente recuperato dall’infortunio alla caviglia ed è stato convocato per la trasferta di Torino, alla quale non ha invece preso parte Daniel Mosquera, fermato da un risentimento muscolare durante l’allenamento di venerdì. Calciomercato.it seguirà il posticipo della 27esima giornata di campionato in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Verona e diffidati

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Faraoni; Rocha Livramento, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido

DIFFIDATI: Cambiaso (J); Coppola (V)

PROSSIME PARTITE: Verona-Bologna 9 marzo alle 12.30 e Juventus-Atalanta 9 marzo alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Lazio 50; Juventus* 49; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno