Bufera Milan, non c’è pace: “Conceicao cacciato”

Il Milan continua nella propria spirale negativa. I rossoneri crollano anche contro la Lazio e le critiche per l’operato di Conceiçao si moltiplicano

Momento più nero che rosso per il Milan che perde ancora rimediando il terzo 2-1 a sfavore di fila. Ko contro la Lazio per Gimenez e soci che confermano un trend negativo dal quale la squadra fa fatica a riemergere.

Dopo l’eliminazione prematura dalla Champions le cose sono precipitate per il Milan che è finito al tappeto per tre volte consecutive in campionato per mano di Torino, Bologna (nel recupero) e Lazio. Un periodo horror per la squadra di un sempre più criticato Sergio Conceiçao. Il rigore di ieri trasformato da Pedro in pieno recupero è infatti solo la punta dell’iceberg di una crisi di gioco e risultati che prosegue senza soluzione di continuità.

Milan bocciato ancora una volta su tutta la linea, in virtù di una prestazione ancora opaca e infarcita di errori sia di squadra che da parte dei singoli.

Milan, altro ko contro la Lazio: “Conceiçao cacciato”

A finire sul banco degli imputati è però principalmente lo stesso Sergio Conceiçao, che non è riuscito a dare quella ventata di aria fresca che serviva al Milan per il post Fonseca.

Le scelte stagionali della società a forti tinte portoghesi non stanno pagando i giusti dividendi con una classifica deficitaria in campionato ed una pesante eliminazione Champions che gridano vendetta. Non può bastare la Supercoppa vinta nelle gare d’esordio per salvare il lavoro di Conceiçao finito nuovamente sotto accusa.

In questo senso il collega Graziano Campi ci è andato giù pesante dopo il ko contro la Lazio, puntando il dito sulle scelte e anche sull’involuzione di Joao Felix: “Ieri ho pensato che Conceicao andasse cacciato quando, in preda a un evidente raptus, alla mezz’ora ha tolto Musah per mettere il pupillo di Jorge Mendes, Joao Felix. Giocatore meno forte di De Ketelaere, raccomandato di lusso, anche ieri si è visto solo per un tiretto”.