Baroni vince ed esalta Pedro: “E’ immenso. Ho dovuto fare due cambi forzati”

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti in conferenza stampa dopo la vittoria a San Siro contro il Milan. Ecco le sue parole

La Lazio vince e si riprende momentaneamente il quarto posto. I biancocelesti hanno portato a casa un successo prezioso grazie ad un rigore trasformato da Pedro all’ultimo secondo.

Il tecnico dei capitolini, Marco Baroni, è ovviamente soddisfatto dei tre punti conquistati: “Siamo una squadra pulita che gioca, che non deve mai pensare di dover conservare il risultato – afferma il mister dei biancocelesti in conferenza stampa -. L’errore, forse, è stato questo, anche se nel primo tempo abbiamo speso molto. In difesa ho dovuto fare due cambi forzati, ma la squadra ha giocato con grande personalità . Nella prestazione del Milan c’è tanta Lazio, sono davvero contento. Marusic? Ha una contusione al ginocchio, spero che sia solo una botta e che possa esserci già dopodomani”.

Milan-Lazio, Baroni: “Champions League? La corsa è su di noi”

La vittoria contro il Milan non fa altro che confermare l’ottima stagione della Lazio: “Ai ragazzi ho detto che dobbiamo guardare gara dopo gara, se no si sprecano troppe energie. Dobbiamo lavorare per diventare una squadra grande. Arriviamo nel momento decisivo della stagione e dobbiamo pensare a noi e alla prestazione. La squadra oggi ha giocato con grande personalità ”.

Una Lazio, che stasera ha vinto anche senza Castellanos: “E’ la squadra che deve lavorare per far gol e sopperire alla sua assenza, senza caricare di responsabilità i singoli calciatori. Pedro? Posso dire che è immenso, non solo come calciatore, parlo dell’uomo, parlo dell’atteggiamento. Ce lo teniamo stretto, dà tanto e ci aiuta a crescere”. Un’ultima battuta sulla corsa al quarto posto: “La corsa è su di noi, pensiamo partita dopo partita. Sapevamo bene che le altre squadre sarebbero arrivate”.