Allarme Milan dopo il rinnovo: offerta indecente per Reijnders

Big a rischio per il Milan in caso di mancato accesso in Champions, anche Reijnders non è più così intoccabile

In una stagione fin qui difficilissima per tutto il Milan, è stato lui, spesso, a togliere le castagne dal fuoco ai suoi, con un contributo davvero notevole in termini di gol e assist, diventando un vero e proprio tuttocampista e quasi un attaccante ombra. Rendimento sopra le righe per Tijani Rejinders, che non solo per i numeri insieme a Pulisic è stato il migliore dell’annata. 11 reti totali in tutte le competizioni, senza di lui la situazione per il Diavolo avrebbe potuto essere anche ben peggiore. Ma i rossoneri guardano con preoccupazione al mercato.

Non stupisce, vista la qualità delle prestazioni dell’olandese, che tanti club abbiano messo gli occhi su di lui. Questo nonostante ci sia la volontà da parte di Reijnders e del Milan di proseguire insieme, ripetutamente dichiarata da ambo le parti. Come sappiamo, il giocatore ha firmato un importante rinnovo di contratto fino al 2030. Che però potrebbe non bastare a blindare il giocatore, nel caso in cui dovessero arrivare proposte di un certo tipo. C’è un club in particolare che starebbe preparando una offerta indecente per Reijnders.

Milan, non solo Leao: il Chelsea ci prova anche per Reijnders

Secondo ‘Relevo’, in Spagna, sta prendendo informazioni in questo momento il Chelsea, che è già stato segnalato vicino a Leao. Stiamo parlando, con tutta evidenza, di giocatori fondamentali per il Milan, che però, a fine stagione, potrebbe non potersi permettere di definire nessuno come incedibile.

Molta differenza, inevitabilmente, la farà il piazzamento finale in campionato del Milan. Rimanendo fuori dalla Champions, qualche cessione pesante sarà necessaria. Tra i tanti, il Milan vorrebbe fare tutto il possibile per trattenere Reijnders. Soltanto di fronte a una offerta di altissimo livello, l’addio diventerebbe uno scenario concreto. Il potere d’acquisto ai ‘Blues’ non manca di certo, comunque. Specialmente se i londinesi dovessero riuscire a centrare il ritorno nell’Europa che conta, che manca loro da qualche stagione.