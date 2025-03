Serie A: Orsolini fa volare il Bologna in zona Champions, il Genoa si salva con l’Empoli

Serie A, gli emiliani vincono in rimonta contro il Cagliari mentre i toscani si fanno raggiungere sul pari dalla squadra di Vieira

Due risultati piuttosto significativi nei match domenicali delle ore 15 in Serie A. Vince ancora il Bologna, che contro il Cagliari soffre per un tempo poi rimonta con una doppietta di Orsolini. A Genova, sotto a lungo i padroni di casa contro l’Empoli, ma una topica di Silvestri regala il gol del pari a Vasquez.

Al ‘Dall’Ara’, il Bologna, nel primo tempo, non riesce a ripetere la grande prestazione fornita contro il Milan, tutt’altro. Squadra di Italiano piuttosto imprecisa e poco pericolosa, un Cagliari attento tiene bene il campo e con una azione avviata e conclusa da Piccoli si porta in vantaggio a metà frazione. Nell’intervallo, Italiano trova la mossa vincente con Cambiaghi: il nuovo entrato si guadagna un rigore, trasformato da Orsolini, poi con una grande azione personale serve il compagno per il tap in che vale la rimonta. Bologna al momento a due punti dal quarto posto e che può davvero sognare in grande, sardi che rimangono a ridosso della zona retrocessione.

Anche a Genova, prima parte di gara, e forse anche qualcosa in più, appannaggio degli ospiti. I padroni di casa non pungono, l’Empoli sulle ali dell’entusiasmo dopo la Coppa Italia va in vantaggio con Grassi, che sfrutta una uscita maldestra di Leali, e sfiora in più occasioni il raddoppio, senza però trovarlo. Il Genoa riemerge nel finale e trova il pari nella maniera più rocambolesca possibile. Girata di Vasquez senza pretese, Silvestri si fa sfuggire la palla dalle mani e se la butta in porta praticamente da solo. Occasionissima sprecata, per gli azzurri, per uscire fuori dalla zona calda.

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1 – 22′ Piccoli (C), 48′ (rig.) e 57′ Orsolini (B)

GENOA-EMPOLI 1-1 – 36′ Grassi (E), 81′ Vasquez (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* e Bologna 47; Fiorentina 45; Milan* 41; Roma* 40; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como* 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

RIEPILOGO RISULTATI

Fiorentina-Lecce 1-0

Atalanta-Venezia 0-0

Napoli-Inter 1-1

Udinese-Parma 1-0

Monza-Torino 0-2

Bologna-Cagliari 2-1

Genoa-Empoli 1-1

Roma-Como ore 18

Milan-Lazio ore 20.45

Juventus-Verona lunedì