San Siro non ci sta: surreale quanto sta accadendo per Milan-Lazio

La decisione presa dalla tifoseria organizzata dei rossoneri per protestare contro la proprietà e la squadra

E’ un momento davvero complicato per il Milan di Gerry Cardinale. I rossoneri dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano di un modesto Feyenoord, hanno subito due sconfitte in Serie A: prima è arrivato il ko contro il Torino, poi, nel recupero, quello contro il Bologna. Ko che hanno allontanato, forse, in maniera definitiva, il Diavolo dal quarto posto. La stagione è davvero da dimenticare e rischia di essere ancora peggiore.

La Curva Sud, così, ha deciso di contestare nuovamente il Milan. Dopo il buon mercato di gennaio, i cori contro la dirigenza erano cessati, ma gli ultimi risultati hanno scaldato gli animi. Venerdì sono comparsi degli striscioni a Casa Milan e a Milanello, con cui la tifoseria organizzata invitava a far le valigie: “Andatevene tutti, indegni”

La protesta della Curva Sud

Così la Curva Sud è tornata a far sentire la propria voce: “Siamo solo ai primi di marzo e la nostra stagione è già ai titoli di coda, o quasi. Restano solo due derby in coppa Italia per farvi riconquistare un briciolo di dignità o per certificare definitivamente il vostro totale fallimento

Alla fine di gennaio avete cercato di porre rimedio ai vostri sbagli, spendendo tutto quello che potevate e dovevate spendere a luglio, rinnegando cosi quasi tutte le scelte estive, ma l’assenza di un qualsiasi tipo di programmazione e l’aria irrespirabile che avete creato attorno al Milan, hanno castrato sul nascere qualsiasi tipo di reazione di un ambiente ormai allo sbando.

I giocatori, sempre sostenuti in maniera incessante fino a giovedì, sono stati protagonisti di partite indecenti come a Zagabria, Rotterdam, Bologna e molte altre, raddrizzate solo nel finale grazie ad episodi, altrimenti oggi parleremmo di un bilancio ancora più pesante”. Sono alcuni passaggi del comunicato della Curva Sud, di qualche giorno fa, con il quale era stato annunciato una nuova forma di protesta: la tifoseria organizzata ha deciso, infatti, di entrare sugli spalti solo al 15esimo minuto di Milan-Lazio, In questo istante dunque lo stadio è di fatto mezzo vuoto.

Nel settore occupato dalla Curva Sud, prima del calcio d’inizio, è comparso uno striscione con scritto: “Solo per la maglia”

Col comunicato, la tifoseria organizzata ha voluto dare anche un avvertimento: “Se non vedremo cambiamenti significativi nelle prestazioni e soprattutto nell’atteggiamento, arriveremo ad abbandonarvi totalmente, lasciandovi “soli con la vostra vergogna”. Tempi davvero duri per il Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 – I primi minuti del match sono stati caratterizzati dal silenzio assordante dello stadio intervallato dai fischi. Il clima è davvero surreale a San Siro. Poi al 15′ la Curva Sud ha fatto il suo ingresso allo stadio cantando: “Cardinale devi vendere, vattene! Vattene!”