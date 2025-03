Roma, Ghisolfi elogia Fabregas: l’annuncio

Roma attesa da un match importante con il Como, le parole del dirigente capitolino su Fabregas: l’allenatore dei lariani sotto i riflettori

Molto interessante la sfida dello Stadio Olimpico, con la Roma opposta al Como. I giallorossi vogliono allungare la striscia di risultati positivi e continuare a inseguire l’Europa, ma di fronte si trovano una squadra talentuosa e in salute, con il primo obiettivo della salvezza ma il potenziale per fare anche meglio, soprattutto in prospettiva.

Della gara e degli obiettivi dei capitolini ha parlato il direttore sportivo Florent Ghisolfi, ai microfoni di ‘DAZN’ nel prepartita, spiegando: “Abbiamo attraversato una tempesta in questa stagione, sappiamo da dove veniamo. Per la partita di oggi abbiamo fame, in campionato e in coppa adesso non vogliamo mollare niente. Ora in campo stiamo vedendo una Roma più simile a quella a cui pensavamo in estate, c’è bisogno di tutti per riuscire a ottenere il massimo. Siamo una famiglia, sono d’accordo con Mancini. Obiettivo quarto posto? Non guardiamo la classifica, come ho detto sappiamo da cosa siamo venuti fuori. Risalire in graduatoria dipende non solo da noi ma anche dai risultati degli altri, dobbiamo essere concentrati su di noi e vedremo dove potremo arrivare”.

In tema di mercato, un elogio particolare a Fabregas e a tutto il mondo Como: “Giocatori interessanti nel Como? E’ vero, ce ne sono, stanno facendo un ottimo lavoro come squadra, allenatore e società. Fabregas è un allenatore di ottimo livello, è interessante guardare da vicino sia lui che i giocatori”.

Fabregas blindato dal Como, il ds: “Ha un contratto lungo con noi”

Ennesimo endorsement dunque per il tecnico spagnolo, che guadagna sempre più estimatori. Negli ultimi giorni, del resto, si è parlato molto di lui e del possibile salto in una big. Ma è la dirigenza del Como a blindare Fabregas poco dopo.

Questo l’annuncio del ds dei lariani, Carlalberto Ludi: “Fabregas è un predestinato, è molto competente e ha grandi idee di calcio, ringrazio Ranieri per le belle parole su di lui. Ha firmato un lungo contratto con il Como, è pienamente coinvolto nel progetto. Paradossale ed inverosimile pensare a vederlo lontano da Como nel prossimo futuro”.