Roma-Como, l’Olimpico è una furia con Pairetto: Mancini non ci sta e poi parte il coro

L’arbitro preso di mira da tutti i tifosi, ma anche il capitano giallorosso perde la pazienza e si lascia andare a una protesta plateale

Il Como è avanti all’Olimpico grazie al gol a fine primo tempo di Caqueret, che capitalizza un errore della difesa della Roma e sblocca una partita molto complicata e spigolosa. Un po’ come aveva preannunciato Ranieri. Poche occasioni, tanta tattica e rispetto tra due squadre per certi versi simili. A decidere in questi casi è un episodio, come la rete appunto o un cartellino rosso. Come quello che i giallorossi hanno chiesto ripetutamente per Smolcic, ammonito nel primo tempo.

In particolare sotto la lente è finito un contatto tra il 28 ed El Shaarawy che gli era praticamente andato via. Smolcic va in scivolata in maniera non compostissima, prende nettamente il pallone ma poi travolte il Faraone impedendogli di proseguire la sua corsa. Intervento regolare secondo Pairetto, arbitro che con la Roma ha pure qualche trascorso. Poteva essere la seconda ammonizione. Un episodio che fa ribollere l’Olimpico romanista, furioso per la decisione del direttore di gara, bersagliato anche da un coro, diciamo non riportabile. Ma lo stesso Smolcic rischia poi altre due volte e anche i giocatori della Roma in campo perdono un po’ la pazienza. Su un altro fallo di mano Pairetto non estrae cartellini e Gianluca Mancini – diventato capitano – non si tiene: protesta plateale, il giallo se lo prende lui. Era diffidato e salterà Empoli. I tifosi continuano a manifestare il loro dissenso, Fabregas e la panchina del Como corrono ai ripari togliendo proprio Smolcic e Caqueret che erano due degli ammoniti. Resta in campo invece il terzo, Kempf, che pochissimi minuti dopo viene espulso. Poco prima era arrivato il gol del pareggio di Saelemaekers.