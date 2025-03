PAGELLE E TABELLINO ROMA-COMO 2-1: Saelemaekers la provvidenza, Nico Paz spento

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 6

Celik 6,5. Dal 74′ Rensch 6,5

FLOP Mancini 5: ha sulla coscienza, ma non è l’unico, il gol del vantaggio del Como.

Ndicka 6

Soulé 6. TOP Dal 60′ Saelemaekers 7: entra e la cambia. Con un po’ di fortuna, sicuramente, ma si trova al posto giusto e calcia in maniera immediata. In generale la musica è totalmente diversa con lui in campo.

Koné 5,5. Dal 60′ Cristante 6

Paredes 6

Angeliño 6,5

Dybala 6,5

Pellegrini 5,5. Dal 46′ El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5. Dal 46′ Dovbyk 6,5

Allenatore: Ranieri 7

COMO

Butez 6

Smolcic 5,5. Dal 56′ Vojvoda 6

Goldaniga 6

FLOP Kempf 5: in un momento della partita così, con i due ammoniti appena sostituiti, aveva il dovere di stare più attento.

Valle 5. Dal 74′ Moreno 6

Caqueret 6. Dal 56′ Cutrone 6

Perrone 6

TOP Da Cunha 6,5: fa un gol molto bello, ma in generale la prestazione è di alto livello.

Strefezza 6

Nico Paz 5,5. Dal 73′ Ikoné 6

Diao 6. Dal 74′ Fadera 5,5

Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos) 6

Arbitro: Pairetto 5

Roma-Como 2-1, il tabellino

Marcatori: 44′ Da Cunha (C), 61′ Saelemaekers (R), 76′ Dovbyk (R)

Ammoniti: Smolcic (C), Caqueret (C), Mancini (R), Cristante (R), Fadera (C), Da Cunha (C)

Espulsi: al 63′ Kempf (C)

ROMA(3-4-2-1): Svilar; Celik (74′ Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (60′ Saelemaekers), Koné (60′ Cristante), Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini (46′ El Shaarawy); Shomurodov (46′ Dovbyk).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Salah-Eddine, Pisilli, Hummels, Gourna-Douath, Baldanzi. Allenatore: Ranieri.

COMO(4-3-3): Butez; Smolcic (56′ Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Valle (74′ Moreno); Caqueret (56′ Cutrone), Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz (73′ Ikoné), Diao (74′ Fadera).

A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Douvikas, Dele Alli, Jack, Lesjak, Ikonè, Engelhardt, Braunoder.

Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Baccini-Imperiale. IV Uomo: Giua. Var: Chiffi. AVar: Piccinini.

Note, spettatori: 62125