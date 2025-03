PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-2: disastro Musah, Pavlovic imperdonabile. Treno Tavares

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra i rossoneri e i biancocelesti. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 4,5

JimĂ©nez 4 – Dal 45′ Walker 6,5

Gabbia 6 Â – Dall’83’ Jovic s.v.

Pavlović 4

Hernández 4

Musah 3,5 – Dal 37′ Joao Felix 4

Fofana 4 – Dal 70′ Thiaw 6,5

Pulisic 4,5 – Dal 70′ Chukwueze 7

Reijnders 6

Leao 5

Gimenez 4,5

All. Conceicao 4,5

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 6,5 – Dal 45′ Lazzari 5,5

Gila 6

Gigot 6,5 – Dal 79′ Patric s.v.

Tavares 7

Guendouzi 6,5

Rovella 6

Isaksen 7

Dia 5 – Dall’88’ Noslin s.v.

Zaccagni 7 – Dal 79′ Pedro 7

Tchaouna 5,5 – Dal 58′ Vecino 6

All. Baroni 6

Manganiello 5

Top e flop di Milan-Lazio

TOP TAVARES 7 – A San Siro sono stati abituati a vedere un terzino galoppare con qualitĂ sulla fascia sinistra per anni. Da qualche mese, però, Theo Hernandez ha deciso di prendersi una pausa non giustificata. Stasera è stato così il collega della Lazio a fare la differenza. Il numero 30 della Lazio è stato un treno instancabile.

FLOP MUSAH 3,5 – La sostituzione al 37esimo del primo tempo, accompagnata da una bordata di fischi di San Siro, non lascia dubbi sulla sua bocciatura. Il centrocampista è autore di una prova disastrosa. Non si contano i palloni persi: quello che lancia in porta Dia è davvero clamoroso. Conceicao lo sposta sulla fascia prima di spedirlo in panchina per affidarsi a Joao Felix. E dire che l’americano è stato fin qui un titolarissimo del portoghese.

TABELLINO

MILAN-LAZIO 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Gabbia, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Walker; Bondo; Abraham, Camarda, Chukwueze, Félix, Jović, Sottil. All.: Conceição.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marušić, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane, Vecino; Ibrahimović, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

GOL: 29′ Zaccagni (L), 85’Chukwueze (M), 95′ Pedro (L)

AMMONITI: Gimenez (M)

ESPULSI: Pavlovic (M)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Spettatori: 65.969