Milan-Lazio, nuova bufera arbitrale: “Rosso solare”

L’episodio non passa affatto inosservato e sta calamitando non poche polemiche: ecco cosa è successo

Primo tempo assolutamente frizzante a San Siro. Merito soprattutto della Lazio, il cui approccio veemente al match mette in grande apprensione il Milan, che continua a faticare molto a contenere le sfuriate degli esterni biancocelesti. A cominciare da Isaksen e Zaccagni (poi andato a segno), per proseguire con Dia. Proprio l’attaccante della Salernitana è stato il calciatore che si è reso maggiormente pericoloso tra le file dei biancocelesti, prima presentandosi a tu per tu con Maignan dopo soli due giri di lancette salvo poi essere fermato sul più bello da Musah.

Proprio la natura dell’intervento con il quale lo statunitense del Milan ha fermato con le ‘cattive’ l’attaccante della Lazio lanciato a rete sta calamitando non poche polemiche. Da ultimo uomo e in scivolata, Musah ha sicuramente rischiato molto; le immagini a disposizione non hanno comunque fugato tutti i dubbi in merito al punto di contatto. Questa, tra l’altro, dovrebbe essere il motivo del mancato intervento da parte del Var: per adesso non c’è un’immagine che chiarisca al 100% se la decisione di Manganiello di lasciar correre, non fischiando il fallo a favore della Lazio, sia un chiaro ed evidente errore.

Milan-Lazio, polemiche social per il contatto Musah-Dia

Intanto, i social si sono letteralmente scatenati in merito al contatto Musah-Dia. Non sono pochi, infatti, i tifosi della Lazio (e non solo) che avrebbero voluto un altro tipo di provvedimento disciplinare. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Era rosso netto su Musah. Abbiamo finalmente capito che bisogna rubare per vincere in Italia? Grazie signore — En3rix_ (@En3rix) March 2, 2025

rigore + rosso negati alla Lazio

che strana questa #MarottaLeague — La Scemoneta 🧱🇮🇹🌹 ⭐⭐ (@FrankDeSboer) March 2, 2025

Chissà se se ne parlerà del fallo di Musah… però non è l’Inter quindi mi sa di no#MilanLazio — Carlos Joaquin Correa de Tucuman (@Elmudo97724231) March 2, 2025

Vabbè, manca pure un rosso evidente e un rigore solare! — FucXya (@FucX544635) March 2, 2025

Fallo e rosso su #Musah AHAHAHAHAHAH che schifo ragazzi miei#MilanLazio — Naz🦅 (@nazssl99) March 2, 2025

rosso clamoroso non dato a #musah 😂 — a (@ant0nioxj) March 2, 2025

Ad ogni modo, legittimando una supremazia territoriale evidente soprattutto in alcuni frangenti, la Lazio è riuscita a passare in vantaggio grazie al sigillo di Zaccagni. Staremo a vedere se nel secondo tempo il Milan riuscirà a trovare le contromisure giuste per cambiare l’inerzia di un match ‘scivolato via’ sostanzialmente a senso unico.