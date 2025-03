L’offerta soddisfa Xavi: pronto a sbarcare in Serie A in estate

L’ex tecnico del Barcellona intrigato dalla possibilità di allenare in Italia: serve soltanto la telefonata per il sì definitivo

Restano o vanno via? L’interrogativo accompagnerà gli allenatori di Serie A fino al termine della stagione ed anche oltre in alcuni casi.

Una domanda che riguarda anche, se non soprattutto, le big. Ad eccezione (forse) dell’Inter, tutto può succedere: dai dubbi di Conte al Napoli alla certezza dell’addio di Gasperini all’Atalanta (a giugno più che tra un anno). Poi c’è l’interrogativo Thiago Motta alla Juventus e quindi Sergio Conceicao, con più di un piede fuori dal Milan.

Ci sarà da divertirsi e tra i nomi ‘caldi’ per le big di Serie A c’è quello Xavi. L’ex Barcellona è stato accostato negli ultimi tempi a Juventus e Milan e dalla Spagna arriva ora una novità che riguarda il suo futuro e la sua voglia d’Italia. In particolare ‘El Nacional’ parla di uno Xavi tentato dalla possibilità di guidare un club storico come il Milan.

Milan, via Conceicao: Xavi pronto a dire sì

Il quotidiano spagnolo racconta che l’allenatore sarebbe molto intrigato dalla possibilità di allenare i rossoneri e non attenderebbe altro che la chiamata per dire sì.

La sua candidatura potrebbe proseguire la scia di tecnici stranieri, iniziata con Fonseca e proseguita con Conceicao, non certo due allenatori che hanno fatto bene al Milan. Le alternative sono quelle di cui si parla da molto tempo. Allegri e Sarri per ‘tornare’ in Italia e puntare su un nome di esperienza, oppure Roberto De Zerbi che ha espresso però la volontà di restare al Marsiglia.

Tra i profili c’è anche Cesc Fabregas che si sta mettendo in evidenza con il suo Como, ma la lista potrebbe ulteriormente allungarsi anche nei prossimi mesi. Di certo in casa rossonera si valuta anche Xavi per la panchina del prossimo anno e l’allenatore spagnolo è pronto anche a dire sì. Se ne parlerà tra qualche settimana quando si avranno le idee più chiare su quale stagione aspetterà il Milan il prossimo anno.