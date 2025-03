La Roma ribalta il Como: Ranieri vince ancora e vede l’Europa

Vittoria importante per la Roma, che va sotto con i lariani ma rimonta nella ripresa: quattro successi di fila per i giallorossi che salgono ancora in classifica

Si allunga la serie positiva della Roma, che in campionato non perde ormai dalla gara di andata contro il Como, a dicembre. Al ritorno, proprio contro i lariani di Fabregas, va in scena un tempo di sofferenza, quindi la reazione e la rimonta nella ripresa: siamo al poker di vittorie consecutive, i giallorossi entrano di prepotenza in zona Europa e adesso ci credono.

All’Olimpico si fronteggiano due tra le squadre più in forma del momento. La Roma parte fortissimo, con una occasione per Pellegrini dopo pochi secondi, ma il capitano non trova la coordinazione davanti a Butez. Da lì, un primo tempo equilibrato, con meno spettacolo di quanto si sarebbe preventivato. Una occasione non capitalizzata da Dybala, ma gli ospiti tengono bene il campo, confermando la loro grande crescita. Trovando il momento per colpire poco prima dell’intervallo, con una verticalizzazione di Perrone per Da Cunha che buca la difesa: davanti a Svilar il francese non sbaglia.

Ripresa d’attacco per la Roma, che però deve rischiare qualcosa in ripartenza. Cutrone ha l’occasione per il bis, ma stavolta Svilar riesce a chiudere. Poi lievitano i giallorossi. Che trovano il pari con una grande azione, finalizzata da un destro di Saelemaekers che scavalca Butez dopo una deviazione. La partita cambia radicalmente poco dopo, con l’espulsione di Kempf per doppia ammonizione. La Roma insiste e trova il vantaggio con un’altra azione splendida, finalizzata da un tocco sottomisura di Dovbyk. Giallorossi che a quel punto potrebbero andare in controllo, ma non riescono a chiudere la partita nonostante le tante occasioni. E rischiano grosso nel finale: Vojvoda colpisce il palo, sul tap in Svilar fa un miracolo su Fadera e preserva il successo giallorosso. Ma l’ottimo Como di Fabregas merita applausi ed esce con l’onore delle armi.

ROMA-COMO 2-1 – 44′ Da Cunha (C), 61′ Saelemaekers (R), 76′ Dovbyk (R)

CLASSIFICA: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* e Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan* 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Fiorentina-Lecce 1-0

Atalanta-Venezia 0-0

Napoli-Inter 1-1

Udinese-Parma 1-0

Monza-Torino 0-2

Bologna-Cagliari 2-1

Genoa-Empoli 1-1

Roma-Como 2-1

Milan-Lazio ore 20.45

Juventus-Verona lunedì