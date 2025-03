La Lazio espugna San Siro: Pedro piega il Milan al 97′

Grazie alla rete dell’attaccante spagnolo, i biancocelesti ottengono tre punti pesantissimi: contestazione a San Siro

Partita al cardiopalma quella che si è chiusa da pochi istanti a San Siro, che ha visto la Lazio imporsi nei minuti di recupero grazie al sigillo di Pedro dal dischetto al minuto 97. Di Zaccagni al 28′ e Chukwueze al 67′ le altre due reti del match.

La gara comincia subito su ritmi molto alti. Dopo appena due minuti di gioco, Maignan risponde presente, deviando in corner una conclusione a botta sicuro di Dia lanciato a rete. Passano ancora alcuni giri di lancette e la Lazio si rifa minacciosa, questa volta con Nuno Tavares: la conclusione dell’esterno, però, termina fuori. Legittimando una netta supremazia territoriale, i biancocelesti al 28′ passano.

Maignan fa quel che può sulla conclusione di Tchaouna, il pallone finisce nell’area di pertinenza di Zaccagni che da due passi non fallisce il tap in che vale l’1-0. Le squadre vanno negli spogliatoi con i biancocelesti che danno la sensazione di essere padroni del campo. Rapporto di forze confermato anche nei primi minuti della ripresa. A cambiare, però, è l’atteggiamento dei rossoneri: nonostante l’espulsione di Pavlovic, i rossoneri non capitolano e riescono ad acciuffare il pareggio grazie a Chukwueze, bravo a capitalizzare un’ingenuità da matita blu di Tavares. Tuttavia, quando tutto lasciava presagire che la partita potesse chiudersi in parità, ecco la slidind door del match: Maignan ‘frana’ sulle gambe di Isaksen, rigore per la Lazio dopo il check del Var: glaciale Pedro dagli undici metri, al minuto 97. Tre punti pesantissimi della Lazio, che scavalca momentaneamente la Juventus portandosi a 5 lunghezze di distanza dall’Atalanta terza in classifica.

CLASSIFICA: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Lazio 50; Juventus* 49; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14. *una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI Fiorentina-Lecce 1-0 Atalanta-Venezia 0-0 Napoli-Inter 1-1 Udinese-Parma 1-0 Monza-Torino 0-2 Bologna-Cagliari 2-1 Genoa-Empoli 1-1 Roma-Como 2-1 Milan-Lazio 1-2 Juventus-Verona lunedì