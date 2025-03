Juventus contestata dai suoi tifosi: cori contro Thiago Motta, squadra e dirigenza – Calciomercato.it

Da pochi minuti si è chiusa la contestazione da parte del tifo organizzato bianconero all’esterno del J Hotel

La sconfitta ai rigori costata il mancato accesso alle semifinali di Coppa Italia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il banco. Certificando una crisi solo in parte nascosta dal filotto di quattro vittorie consecutive in campionato, la doppia eliminazione patita per mano di Psv ed Empoli ha messo a nudo tutte le fragilità di una Juventus mai così contestata dall’inizio della stagione.

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che una parte del tifo organizzato bianconero si sia riunito all’esterno del J Hotel, intonando cori contro Thiago Motta, la squadra e la dirigenza. Una presa di posizione forte da parte del cuore pulsante della torcida della Juventus, anticipata dagli annunci social che avevano fatto capolino nelle scorse ore, preannunciando una contestazione ritenuta necessaria. Nello striscione campeggiato all’esterno dal J Hotel, punteggiato da cori mirati, si legge: “Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti, avere rotto il c***** tutti quanti”. Come anticipato, nel mirino è finito anche Thiago Motta, all’indirizzo del quale sono stati intonati cori piuttosto eloquenti. Il tutto a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Hellas Verona che, stando così le cose, ha tutta l’aria di configurarsi come autentica ultima spiaggia per Kolo Muani e compagni.