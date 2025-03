Juve, scelta fatta: uno svincolato subito per la rimonta scudetto

Bianconeri ancora in corsa per il titolo dopo il pareggio tra Napoli e Inter: dal mercato degli svincolati può arrivare il nome giusto

Il pareggio tra Napoli e Inter tiene apertissima la corsa scudetto e che riapre le speranze anche per la Juventus. In caso di vittoria contro il Verona, i bianconeri potrebbero infatti tornare prepotentemente in corsa per il titolo.

Con un successo gli uomini di Thiago Motta si porterebbero a sei punti dalla vetta per quella che in questa parte finale di campionato potrebbe diventare una vera e propria corsa a quattro squadre. E dal mercato degli svincolati le quattro squadre in corsa potrebbero attingere e trovare il nome giusto che possa tornare utile nella corsa al titolo cercando di sopperire ad infortuni e alcuni deficit di rosa.

Juventus, Denayer in bianconero il colpo giusto

Per questo motivo, nel sondaggio proposto sul nostro canale Telegram, abbiamo chiesto quale sarebbe il colpo migliore per Atalanta, Juventus, Inter e Napoli alla luce proprio dei diversi ko che hanno colpito le squadre.

E il risultato parla chiaro. Dovrebbe essere la Juventus a guardare al mercato degli svincolati, rafforzandosi in difesa. A fare il caso dei bianconeri potrebbe essere Jason Denayer, difensore centrale belga con un passato al Galatasaray e al Lione, reduce da un’esperienza in Arabia Saudita. Il classe 1995 potrebbe tornare utile a Thiago Motta vista la carenza di difensori centrali. Denayer è stato votato dal 41% dei partecipanti al sondaggio.

Chi ha ricevuto un buon numero di voti è Mario Rui. L’Inter è alle prese con diversi problemi soprattutto sugli esterni: da Darmian a Carlos Augusto, fino a Dimarco. Ecco perché il portoghese, libero dopo aver lasciato il Napoli, potrebbe tornare comodo a Simone Inzaghi come rinforzo d’esperienza sulla corsia mancina. A sceglierlo il 32% dei votanti. Più indietro le altre opzioni. Al Napoli manca forse un’alternativa in più in attacco e Wissam Ben Yedder farebbe al caso di Conte per il 18% dei votanti. Per l’ex Monaco si era parlato recentemente di un approdo in Serie A a Venezia, chissà che davvero non possa esserci l’Italia nel suo futuro. Solo il 9% invece ha votato per Koffi Djidji all’Atalanta. Il difensore franco-ivoriano è libero da inizio stagione dopo che dal luglio scorso è terminato il suo contratto con il Torino. Si è a lungo allenato con l’Empoli, ma alla fine i toscani hanno deciso di non metterlo sotto contratto. Per il 9% dovrebbe essere l’Atalanta ha metterlo sotto contratto, visti gli infortuni nel reparto arretrato che hanno colpito la rosa di Gasperini.