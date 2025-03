DIRETTA Serie A, Monza-Torino 0-0: occasione Keita LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Nesta e i granata di Vanoli in tempo reale

Il Torino fa visita al Monza in Brianza nel lunch match domenicale valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 17 punti in favore dei piemontesi che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Reduci dal bel successo casalingo contro il Milan, i granata di Paolo Vanoli vanno a caccia della prima vittoria in trasferta del nuovo anno. I tre punti lontano dalle mura amiche mancano da metà dicembre, quando fu espugnato il campo dell’Empoli: poi tre pareggi e la sconfitta contro il Bologna. I biancorossi di Alessandro Nesta, che invece vengono dal pesante ko contro la Roma, sono invece obbligati a vincere per provare a tenere vive la fiammella della speranza di una salvezza miracolosa. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata le due squadre pareggiarono con il risultato di 1-1 in virtù dei gol siglati da Masina e Djuric. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Torino in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Monza-Torino

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Keita, Ganvoula. All. Nesta

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 58; Napoli* 57; Atalanta* 55; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese* 39; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma* 23; Empoli 21; Venezia* 18; Monza 14.

*una partita in più

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

PROSSIMI IMPEGNI: Parma-Torino sabato 8 marzo ore 15; Inter-Monza sabato 8 marzo ore 20.45.