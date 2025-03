DIRETTA Serie A, Milan-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

La sfida tra rossoneri e biancocelesti chiude il programma domenicale della ventisettesima giornata di Serie A

In piena crisi di risultati e di gioco, il Milan torna in campo tre giorni dopo la disfatta di Bologna nel recupero della nona giornata di Serie A. Ad attendere i rossoneri, ci sarà un avversario ostico come la Lazio che, attesa giovedì prossimo dall’andata degli ottavi di finale di Europa League, proverà a riscattare lo scialbo 0-0 della scorsa settimana in casa del Venezia.

La squadra allenata da Sergio Conceiçao ha l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League e non è escluso che una disfatta questa sera possa portare a conseguenze drastiche sulla panchina rossonera, anticipando una scelta che è già stata presa per la fine della stagione.

In casa biancoceleste, Marco Baroni deve fare i conti con le assenze di Castellanos, Dele-Bashiru, Patric e Hysaj che renderanno ancora più complicata la gestione delle energie nel doppio impegno. Per quanto riguarda i precedenti, la partita d’andata si è conclusa con uno spettacolare 2-2, mentre gli ultimi cinque scontri diretti a San Siro tra campionato e Coppa Italia sono terminati con cinque vittorie rossonere. Calciomercato.it seguirà il posticipo domenicale in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Lazio e diffidati

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

DIFFIDATI: Musah (M); Belahyane, Guendouzi, Isaksen (L)

PROSSIME PARTITE: Lecce-Milan (8 marzo alle 18); Lazio-Udinese (10 marzo alle 20.45)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* e Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan* 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno