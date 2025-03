DIRETTA Serie A, Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli: formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i felsinei di Italiano e i sardi di Nicola e quello del ‘Ferraris’ tra i liguri di Vieira e i toscani di D’Aversa in tempo reale

Il Bologna e il Genoa ospitano nell’ordine il Cagliari e l’Empoli in due match molto delicati validi per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Zufferli di Udine e Massa di Imperia.

Da una parte, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono dare seguito al successo di giovedì scorso nella gara di recupero contro il Milan. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per agganciare almeno momentaneamente al quinto posto la Lazio, impegnata stasera proprio contro i rossoneri. Per gli uomini di Davide Nicola, che invece sono reduci dal ko interno contro la Juventus, si tratta dell’occasione per provare a strappare un risultato positivo ed allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata gli emiliani si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Orsolini e Odgaard.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Luigi Ferraris’, i rossoblu di Patrick Vieira puntano a rialzare la testa dopo la sconfitta dello scorso week end contro l’Inter per avvicinarsi il prima possibile a quota 40 punti. Ma gli azzurri di Roberto D’Aversa, galvanizzati dalla clamorosa vittoria ai calci di rigore contro la Juve in Coppa Italia, sognano un altro colpaccio per rilanciarsi in chiave salvezza. All’andata i liguri ebbero la meglio con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Badelj ed Ekuban, mentre per i toscani andò a segno Esposito dopo aver sbagliato un rigore. Entrambe le partite saranno visibili in tv e in streaming su tablet, smartphone e pc soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Cagliari e tra Genoa ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlic, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Dominguez, Fabbian, Orsolini; Castro. All. Italiano

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Obert; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Genoa venerdì 7 marzo ore 20.45; Verona-Bologna domenica 9 marzo ore 12.30; Empoli-Roma domenica 9 marzo ore 18.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* 47; Fiorentina 45; Bologna* 44; Milan* 41; Roma* 40; Udinese 39; Torino 34; Genoa* 30; Como* 28; Verona* 26; Cagliari* e Lecce 25; Parma 23; Empoli* 21; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno