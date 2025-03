Bocciatura e fischi: Conceicao lo cambia al 37esimo

Il tecnico portoghese lo ha sostituito prima della chiusura del primo tempo. Per il giocatore inizio davvero disastroso

Primo tempo surreale a San Siro. La partita del Milan è stata accompagnata dal silenzio assordante dello stadio. Un silenzio interrotto spesso dai fischi dei tifosi. A far la partita è così soprattutto la Lazio che crea diverse occasioni da gol. Il Diavolo, invece, si rende pericoloso solo in un paio di circostanze. Al 28esimo così i biancocelesti trovano il vantaggio, dopo un errore di Pavlovic.

Dopo nove minuti Sergio Conceicao decide di fare la prima sostituzione, affidandosi a Joao Felix. A fargli spazio è Yunus Musah, certamente uno dei più negativi stasera. Sono davvero tantissimi i palloni persi dal centrocampista americano, fischiato dallo stadio al momento della sostituzione.

Milan-Lazio, Musah partita da dimenticare: Conceicao si affida a Joao Felix

Per i giocatori del Milan è davvero complicato giocare stasera. Lo stadio non risparmia praticamente nessuno, fischiando chiunque. Gli errori sono tanti: da Matteo Gabbia a Theo Hernandez, passando per Youssouf Fofana e Christian Pulisic, sono in molti a sbagliare passaggi semplici.

Ma il giocatore che commette più svarioni è sicuramente Yunus Musah. Il centrocampista americano, che con Sergio Conceicao ha sempre giocato, diventando di fatto un titolare inamovibile, perde, come detto, diversi palloni in zone del campo davvero pericolose. Più di altri, l’ex Valencia, paga l’ambiente di San Siro e il tecnico portoghese decide di mandarlo subito negli spogliatoi senza la fine del primo tempo. La corsa verso la panchina di Musah testimonia come dietro al cambio ci sia solo una questione tecnica. A bocciare l’americano è dunque in primis Conceicao, ma San Siro concorda, accompagnando la sua uscita dal campo con una borda di fischi assordanti.