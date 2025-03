Una brutta Atalanta sbatte contro il Venezia: fallito l’aggancio all’Inter

La squadra di Gasperini poteva mettere pressione ai nerazzurri e al Napoli di Conte, impegnati fra poco al ‘Maradona’, invece non va oltre lo 0-0 contro la penultima in classifica

L’Atalanta spreca la chance di agganciare l’Inter in vetta alla classifica prima della sfida Scudetto del ‘Maradona’ tra gli uomini di Inzaghi e il Napoli di Conte.

Brutta prestazione della squadra di Gasperini contro un Venezia che gioca una partita seria, di livello senza soffrire più di tanto i padroni di casa. Anzi in un paio di occasioni i veneti di Di Francesco, penultimi in classifica, vanno persino vicino al gol vittoria.

Gasperini le ha provate tutte per scuotere i suoi, nella ripresa entra anche Daniel Maldini al posto di uno spento De Ketelaere, ma a parte l’occasionissima sprecata da Lookman a mezzo metro dalla porta, l’Atalanta combina davvero poco non riuscendo mai a cambiare passo.

Non bastano nemmeno i 5 minuti di recupero, per la ‘Dea’ terzo pari consecutivo dopo quelli contro Torino e Cagliari. Ma questo, perlomeno in ottica Scudetto, ha davvero il sapore di una sconfitta.

Classifica Serie A aggiornata

Inter punti 57; Napoli 56; Atalanta* 55; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia* 18; Monza 14.

*una partita in più

I prossimi impegni di Atalanta e Venezia

Como-Venezia, 8 marzo ore 15

Juventus-Atalanta, 9 marzo ore 20.45