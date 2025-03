Thauvin disegna calcio: l’Udinese non si ferma e batte anche il Parma

Grazie al gol del suo attaccante, i friulani conquistano tre punti importanti, regolando i ducali in casa

Udinese insaziabile. Grazie al sigillo su rigore di Thauvin al 38′, i bianconeri hanno archiviato anche la pratica Parma, conquistando una vittoria dal peso specifico non indifferenti. Grazie all’ultimo successo strappato al Blue Energy Stadium, Lucca e compagni portano a dieci i punti conquistati nelle ultime quattro giornate, issandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma.

Pronti via e l’Udinese inizia a tambureggiare già nei primi minuti, prendendo in mano il centrocampo. Dopo un tiro di Atta che Suzuki è bravo a respingere, i friulani passano al 38′. Balogh tocca il pallone con il braccio in area di rigore, Maresca richiamato al VAR assegna il rigore: Lucca consegna il pallone a Thauvin che questa volta non fallisce il tiro dagli undici metri. Colpito, il Parma fatica a reagire, rendendosi pericoloso soltanto all’alba della ripresa. Al 47′ Padelli è infatti chiamato ad un intervento super. Ehizibue si fa trovare impreparato in una diagonale, Man ne approfitta e colpisce di sinistro a botta sicura: il portiere dell’Udinese, però, ha il merito di restare in piedi fino all’ultimo, presidiando il primo palo e arrivando a toccare il pallone con le punta delle dite.

Udinese-Parma 1-0, decide ancora Thauvin

Passano otto giri di lancette ed è ancora Ehizibue a mettersi in evidenza con una botta al volo dai 25 metri che si spegne di poco alto sopra la traversa. L’Udinese è padrona del campo e dà costantemente l’impressione di potersi rendere pericolosa dalle parti di Suzuki. Il Parma fatica a trovare contromisure, pur non uscendo mai dalla partita almeno nel punteggio.

L’Udinese continua a macinare calcio e al 70′ sfiora il colpo del KO: ancora Thauvin si avventa su un pallone in area, ma la conclusione del fantasista friulano si spegne fuori. Al 78′ il francese flirta ancora con il gol, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco attivo di Lucca ad inizio azione. Dopo aver rischiato per un intervento poco fuori dall’area di rigore da parte di Ehizibue, però, i padroni di casa arretrano il proprio baricentro, esponendosi alla reazione del Parma. Servito con i giri giusti, Pellegrino chiama Padelli ad un altro intervento importante: l’estremo difensore dell’Udinese è bravo a rifugiarsi in angolo, smanacciando una conclusione indirizzata all’angolino. Si tratta della sliding door che di fatto chiude il match: i bianconeri non corrono particolari rischi e riescono a mettere in cascina un’altra vittoria molto pesante. Nonostante un buon secondo tempo, gli uomini di Chivu pagano un approccio al match troppo morbido.

TABELLINO UDINESE-PARMA 1-0: 38′ Thauvin (U)

Classifica Serie A aggiornata

Inter* punti 58; Napoli* 57; Atalanta* 55; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese* 39; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma* 23; Empoli 21; Venezia* 18; Monza 14.

*una partita in più