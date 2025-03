Salah torna in Serie A: arabi già avvisati

Il fuoriclasse egiziano può lasciare Liverpool a parametro zero e tornare in Italia: i club sauditi non mollano però la presa

Una stagione con numeri straordinari, un rendimento da Pallone d’Oro. 30 gol fatti, 21 assist in 38 partite totali. Sempre decisivo. Mohamed Salah sta disputando quella che probabilmente è la sua miglior stagione in carriera.

Salah sta trascinando il Liverpool in vetta alla Premier League e ora è pronto a ripartire in Champions League da dove aveva finito, con i ‘Reds’ primi nella classifica complessiva. Tempo di concentrarsi sul campo quindi, anche se di Salah si parla tanto in ottica mercato. Il contratto dell’egiziano infatti terminerà alla fine di questa stagione e si sta parlando molto di rinnovo. Un rinnovo che ancora non arriva e che sembra destinato a non arrivare.

Inter, sogno Salah: nerazzurri in pole per il colpo a zero

Da recenti dichiarazioni Salah ha fatto capire che non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura con la maglia del Liverpool, anche se l’obiettivo è lasciare il club con nuovi trofei.

In Arabia Saudita sognano di portare l’egiziano nel massimo campionato arabo, ma dalla Spagna sottolineano che in realtà la favorita sarebbe un’altra squadra, con Salah che potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze con Fiorentina e Roma. ‘El Nacional’ sottolinea infatti che in pole position per arrivare all’egiziano ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi in attacco e avrebbero individuato nel classe 1992 il nome giusto. Ci sarebbero già stati contatti tra le due parti, anche se non è stata ancora formalizzata alcuna offerta concreta.

Dall’Arabia Saudita continuano a premere e sembra che l’Al-Ittihad sia disposto a mettere sul piatto cifre faraoniche, ma l’egiziano sembra dare priorità ad una permanenza in Europa. Da Liverpool non sono arrivate opzioni di rinnovo e dalla Spagna sottolineano che l’ipotesi di continuare in Premier League non è esclusa se dovesse arrivare un’offerta interessante, ma l’Inter si posiziona come l’alternativa più forte se il giocatore decidesse di lasciare Anfield. Una partenza che, stando a quanto riferito dalla Catalogna, sarebbe più vicina che mai.