PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-INTER 1-1: Dimarco chirurgico, delude Thuram e Billing si trasforma in eroe

Voti, top e flop del match Scudetto del campionato di Serie A tra la formazione di Conte e quella di Inzaghi: ecco i migliori e i peggiori

Il Napoli acciuffa il pareggio quasi allo scadere, dominando la gara contro l’Inter. Esce tra gli applausi la formazione azzurra, ma l’eroe della serata è Billing. I nerazzurri calano nella seconda frazione, non basta la rete di Dimarco.

NAPOLI

Meret 5,5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6

Buongiorno 6,5

Politano 5,5 (Ngonge s.v.)

Gilmour 6 ( TOP Billing 7 – Entra a gara in corso, quando manca poco più di dieci minuti e regala un punto prezioso al Napoli. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Per carnevale, si traveste da eroe)

Lobotka 6,5

McTominay 5,5

Spinazzola 6 (Olivera s.v.)

FLOP Raspadori 5 – Sciupa un paio di occasioie da gol nella prima frazione, specialmente quando salta il portiere e avrebbe la porta vuota per segnare. C’è sintonia con Lukaku, ma non regala emozioni. (Okafor 6)

Lukaku 5,5

All. Conte 6,5 – Prepara al meglio la partita. Il doppio play Gilmour-Lobotka funziona. E

INTER

Martinez 6,5

Bisseck 6

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5 (De Vrij s.v.)

Dumfries 5,5

Calhanoglu 5,5 (Zielinski 5,5)

Barella 6

Mkhitaryan 5,5 (Frattesi s.v.)

TOP Dimarco 7 – Punizione chirurgica e spina nel fianco costante della corsia mancina nel primo tempo. Sfiora anche il raddoppio, ma Buongiorno compie un miracolo. Straordinario. Ora da capire l’entità della contrattura alla coscia: Champions a rischio (Pavard 5,5)

FLOP Thuram 5 – Prestazione mediocre, non al massimo della condizione e si vede. Di certo il suo cambio non fa meglio (Correa 5,5)

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 5,5 – Brutta gestione della seconda frazione di gioco. Escono Calhanoglu e Dimarco per infortunio, la sfortuna non aiuta l’Inter. Specialmente in vista della Champions. Ma l’atteggiamento del secondo tempo è da rivedere.

Arbitro: Doveri 6 – Due episodi fanno discutere, ma li giudica regolari. Il primo, un tocco del pallone con braccio di Dumfries nella propria area di rigore. Non assegna il tiro dal dischetto al Napoli e la valutazione appare corretta. Più tardi non assegna un rigore su contrasto aereo Dumfries-McTominay, anche qui chiamata corretta. Gestisce bene la gara e non ammonisce calciatori.

Il tabellino di Napoli-Inter

Marcatori: 22′ Dimarco, 86′ Billing

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (82′ Ngonge), Gilmour (79′ Billing), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82′ Olivera); Raspadori (76′ Okafor), Lukaku

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (81′ De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (50′ Zielinski), Mkhitaryan (81′ Frattesi), Dimarco (50′ Pavard); Thuram (65′ Correa), Lautaro Martinez

Ammoniti: Nikita Contini (N)

Espulsi:

Arbitro: Doveri; assistenti: Alassio, Peretti; IV: Colombo; VAR: Marini; AVAR: Di Bello

Spettatori: 53851 mila

Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo