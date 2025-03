Napoli-Inter, scoppia il caos: “Rigore nettissimo, vergogna!”

Bufera durante il primo tempo della sfida Scudetto di scena adesso al ‘Maradona’. Per ora nerazzurri avanti grazie alla magia di Dimarco su punizione

Al ‘Maradona’ ci si gioca una bella fetta di Scudetto. Intensissimo, ma si è giocato poco per via dei tanti falli, il primo tempo del big match tra Napoli e Inter. Seconda contro prima, con le polemiche scoppiate pressoché subito sui social.

Su X si sono subito scatenati i tifosi nerazzurri per via di un paio di interventi – vedi quello di Rrahmani su Thuram – non fischiati dall’arbitro Doveri.

Oppure fischiati contro, come quello di Bastoni su Politano, con l’esterno che si mette le mani in faccia pur avendo ricevuto solo un colpetto alla spalla dal difensore di Inzaghi.

E poi c’è l’episodio del brusco contatto in area di rigore tra McTominay e Dumfries. Per gli interisti era rigore netto, non per arbitro e Var.

#NapoliInter #Doveri non ci siamo: sta fischiando solo a favore del Napoli! Vergogna!!! — Guido Gabrielli (@gabrigui58) March 1, 2025

mamma mia #politano. Che fastidio con queste simulazioni. Dategli una bella stecca così si calma. #NapoliInter — Belluno bianconera (@AttilioDeCol) March 1, 2025

Ma Politano che finge di aver preso una manata in faccia, com’è messo?

Poveretto!#NapoliInter — e.e (@ee24173417) March 1, 2025

Hey @AIA_it ma l’arbitro I cartellini gialli li ha lasciati a casa? O apposta non ammonisce i falli napoletani? Picchiano come fabbri… 🤬🤬🤬🤬 #marottaleague #NapoliInter — Marco R. (@arditopiave1915) March 1, 2025

Rrahmani ha già capito di poter fare quello che vuole fino alla fine della partita, merito dell’OTTIMO Doveri#NapoliInter — ⭐ Un Cattivo Tenente ⭐ (@TenenteCattivo) March 1, 2025

Non ne ammonisce uno, di questi macellai. #NapoliInter — Gio Delfi (@Gio_Delfi) March 1, 2025

Napoli-Inter, Marelli: “McTominay-Dumfries? Contatto intenso ma non da calcio di rigore”

Per Marelli, il moviolista di ‘Dazn’, è stato giusto non dare penalty all’Inter per il contatto Dumfries-McTominay: “È un contrasto piuttosto intenso tra due giocatori, ma non vedo un contatto da calcio di rigore. Lo scozzese è sicuramente in ritardo su Dumfries, ma non credo che ci fossero gli estremi per un tiro dal dischetto”.

A proposito di Dumfries, i giocatori del Napoli hanno protestato per il tocco col braccio in area Inter del terzino olandese. Doveri ha lasciato proseguire, con il Var che ha confermato la decisione.