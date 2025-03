L’Inter è avvisata: così chiudono il colpo Nico Paz

Il gioiello del Como ha attirato l’attenzione di tutte le big d’Europa ed ora per i nerazzurri e le italiane c’è un avversario in più

Paz(zi) di Nico. Il gioiello del Como ha conquistato tutti. Difficile restare insensibili al suo talento, sfoggiato anche nell’anno del suo debutto nel massimo campionato.

La Serie A ha scoperto l’argentino, ma non c’è soltanto la Serie A. Cresciuto nel Real Madrid, i blancos hanno ancora la possibilità di riportarlo a casa pagando il prezzo della recompra. Trovare spazio nella rosa della squadra di Ancelotti non si preannuncia semplice per il 19enne nato a Tenerife ed è su questo che puntano le squadre che vorrebbero strappare Nico Paz al Como.

Squadre come l’Inter che da tempo segue il trequartista con al lavoro anche Zanetti per provare a instaurare un canale privilegiato. La trattativa però è complicata e non soltanto per la questione Real: i 6 gol e i 4 assist messi a referto in questo campionato, insieme a giocate che hanno fatto strabuzzare gli occhi, non sono passati inosservati agli osservatori delle big europee.

Tra queste ci sarebbe anche il Tottenham che starebbe monitorando la stagione di Nico Paz in Italia.

Altro che Inter, la Premier chiama Nico Paz

Come riferisce ‘TRBFootball’, gli Spurs hanno iniziato a seguire da tempo Nico Paz, già ai tempi del Real Madrid Castilla.

Dopo non aver affondato il colpo allora, il club londinese sarebbe ora pronto a farsi avanti e avrebbe intenzione di presentare una proposta al Como nella sessione estiva di mercato. In Inghilterra non ci sarebbe però soltanto il Tottenham sulle tracce del talentino ispano-argentino: il suo nome, infatti, è finito sui taccuini di Chelsea e Manchester United.

Concorrenza serrata dunque con l’Inter (ma anche la Juventus data anche lei su Nico Paz) che non avrà un compito agevole nell’affrontare economicamente l’insidia inglese. Senza dimenticare che il Real può riacquistare il calciatore, rendendo le cose ancora più complicate per tutti.