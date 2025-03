La Premier avanza per Leao: ipotesi scambio con la big

Il portoghese del Milan ha parecchi estimatori tra le top europee e in particolare il Liverpool può muoversi con decisione

La stagione di Rafael Leao, così come quella di tutto il Milan, si sta rivelando decisamente opaca. I rossoneri sono ottavi in campionato con la chance di risalire e scavalcare la Fiorentina nel recupero col Bologna. Un’impresa comunque tutt’altro che semplice andare a sbancare il Dall’Ara con i rossoblù che hanno gli stessi punti e ambizioni della squadra di Conceicao.

L’eliminazione dalla Champions col Feyenoord è stata una batosta pesantissima difficile da smaltire, come dimostra anche il ko di Torino. Il quarto posto e l’Europa si sono allontanati ulteriormente e domenica sera c’è lo scontro diretto con la Lazio dove il Milan sarà seriamente obbligato a vincere.

Per questo servirà l’apporto più che mai di Rafael Leao, che sta vivendo appunto un’annata sottotono soprattutto dal punto di vista dei numeri. Nonostante qualche inciampo nel rapporto con Paulo Fonseca e le strigliate di Conceicao, che lo ha sostituito all’intervallo a Torino, il numero 10 resta assolutamente fondamentale per questa squadra. Cinque gol e cinque assist stagionali non possono bastare, ma appunto la sua presenza è e sarà ancora importantissima. E lo sarebbe anche per altre squadre europee che hanno messo gli occhi da tempo su di lui. Storico l’interesse del Barcellona, che però ha più di qualche problemino economico e non possono permettersi certi esborsi. Così può essere il Liverpool a diventare il principale pretendente.

Il Liverpool punta Leao: possibile scambio con Chiesa

Ne parlano soprattutto in Spagna, dove ‘El Nacional’ conferma il grande interesse del Barcellona per Rafa Leao unito alle difficoltà finanziarie. Il portoghese era nel mirino di Deco, ma il contratto in scadenza 2028 e la clausola di 175 milioni sono ostacoli troppo grandi. Probabile che non serva arrivare a quella cifra per il cartellino, ma anche i circa 90 milioni che secondo il portale servono per strapparlo al Milan sono proibitivi per i blaugrana.

Non lo sono invece per il Liverpool di Arne Slot, che il prossimo anno potrebbe perdere Salah ma anche Luis Diaz. E l’allenatore olandese avrebbe appunto individuato in Leao il sostituto ideale del colombiano sulla fascia sinistra. I Reds hanno parecchia disponibilità e questo li pone in pole per il numero 10 del Milan, che si adatta bene allo stile di gioco molto ffensivo di Slot. Tra le armi di mercato a disposizione del Liverpool c’è anche Federico Chiesa, accostato parecchio al Milan in questi mesi. L’esterno italiano sta trovando pochissimo spazio, un rientro in Italia può sicuramente stuzzicarlo. Pensando al suo ‘prime’, sicuramente i rossoneri si ritroverebbero un giocatore già pronto per la Serie A a prezzi contenuti.