Inzaghi si lecca le ferite: “Dimarco e Calhanoglu non stanno bene. Ho chiesto una cosa alla squadra”

Conferenza post partita di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Napoli: ecco il punto sugli infortunati

Il tecnico nerazzurro non fa drammi dopo il pareggio del Napoli raggiunto quasi allo scadere, nonostante la buona parte trascorsa in vantaggio con gol di Dimarco. Inzaghi non recrimina nulla, ma fa la conta degli infortunati, soprattutto in vista della Champions League.

Simone Inzaghi sulle condizioni di Calhanoglu e Dimarco: “Eravamo già in emergenza, poi ho chiesto a Dimarco e Calhanoglu di stringere i denti. Ma non ce la facevano più. Hanno fatto il massimo contro un’ottima squadra. Dumfries quinto di sinistro e Pavard quinto di destra mai provati. Metterli contro il Napoli può comportare dei rischi, ma non avevamo alternative. Napoli è una squadra di valore”

Sul pareggio: “Mancano undici partite. E’ un campionato aperto, con Juve e Lazio che possono accorciare. Il Napoli guarda il proprio percorso. Sono fiducioso di questi 15 giorni. Ho chiesto alla squadra una grande disponibilità, ma loro me la danno sempre”

Il punto su tutti gli infortunati: “Dimarco e Calhanoglu non stanno bene, ma Dimarco ha sentito un indolenzimento. Calhanoglu ha preso solo una ginocchiata, speriamo che non sia come quella di Carlos Augusto. Zalewski non ci sarà, Darmian non ci sarà. Speriamo che i ragazzi possano rientrare presto con la sosta”

Sul cambio Bastoni-De Vrij: “Bastoni ha fatto una grandissima gara. Ho messo dentro De Vrij perché Bastoni aveva fatto un’ottima partita”