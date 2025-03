Il papà di Vinicius bloccato dagli azionisti italiani: salta l’acquisizione del club brasiliano

La Tiberis Holding di Willy Francese ha contestato delle irregolarità nell’acquisto di un club in Brasile da parte del papà di Vinicius

Niente da fare per il padre di Vinicius, il fuoriclasse del Real Madrid, che ha provato ad acquistare una società che milita nella serie B brasiliana, bloccato però dagli altri soci del club interessato.

La vicenda è balzata alla cronaca in primis in Brasile, poi arrivata anche in Europa e ha anche tinte italiane. José Paixao de Oliveira, papà di Vinicius classe 2000 classificatosi secondo nella classifica generale del Pallone d’Oro, aveva infatti acquistato le quote di maggioranza dell’Athletic Club di Sao Joao del Rei, squadra di seconda divisione, tramite una società controllata da lui stesso, la ALL Agenciamento Esportivo. A far saltare tutto però è stata la parte italiana della società sportiva, ovvero la Tiberis Holding di Willy Francese che – da soci di minoranza – hanno recitato un ruolo fondamentale nell’ascesa dell’Athletic, tornato in massima serie nel 2021 dopo 51 anni e vittorioso nella Recopa Mineira e il Trofeu do Interior nel 2023. Ovvero l’anno in cui è entrata la Tiberis Holding.

Il tribunale dà ragione all’italiano Willy Francese: salta l’acquisto di un club brasiliano per il padre di Vinicius

La società di Willy Francese – imprenditore laureato alla Sapienza di Roma in Ingegneria Civile e impegnato nella sua azienda in produzione di energie rinnovabili e costruzione centrali idroelettriche – ha infatti avviato un’azione legale contro la società del padre di Vinicius per una acquisizione irregolare. Il motivo è la mancata comunicazione agli altri azionisti del passaggio delle quote di maggioranza della F&P Gestao Esportiva alla ALL Agenciamento Esportivo. Così facendo è stata violata una clausola nell’accordo che appunto impone il consenso da parte di tutti gli azionisti. Per questo, dopo l’acquisizione del club, gli azionisti italiani dell’Athletic ne hanno contestato la regolarità.

Il tribunale ha poi dato ragione proprio alla società italiana, riconoscendo come “in termini pratici si è verificata un’alienazione del potere di controllo della società“. Così è saltata l’operazione e l’affare per il papà di Vinicius e la sua società in quanto la struttura dell’Athletic era tale da consentire la divisione degli utili. Oltre a questo, però, un altro problema è sorto in relazione a un’operazione di mercato che era stata già completata, ovvero la cessione in prestito di Rafael Conceição all’Alverca, squadra di Serie B portoghese di proprietà anche questa del padre di Vinicius.