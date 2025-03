Il Napoli riacciuffa l’Inter, Inzaghi paga dazio: “Non è ancora un allenatore top”

Il tecnico nerazzurro nuovamente nel mirino della critica: ecco cosa è successo

L’Inter esce dalla sfida del ‘Maradona’ con un concentrato di emozioni radicalmente diverse l’una dall’altra. Da un lato il rammarico per non essere riusciti a chiudere con un successo una partita che avrebbe permesso agli uomini di Inzaghi di allungare a più quattro sul Napoli secondo. Dall’altra, la consapevolezza di essere costretti a fare di necessità virtù, a causa dei problemi fisici accorsi a Calhanoglu e (soprattutto) a Dimarco.

Come spiegato dallo stesso Inzaghi nel post partita, il ritmo arrembante imposto dagli uomini di Conte ha imposto ai nerazzurri un cambio nel cambio, obbligandoli ad archiviare il passaggio alla difesa a quattro al quale Inzaghi aveva fatto ricorso per alcuni frangenti della ripresa. Più in generale, però, ciò che è mancato all’Inter è stato soprattutto quella fluidità nel palleggio che negli anni è diventato un vero e proprio marchio d fabbrica degli uomini di Inzaghi. Sorretto da una condizione fisica pimpante, il pressing ultra offensivo del Napoli ha infatti inaridito le linee di passaggio dell’Inter, che quasi mai è riuscita a servire le sue bocche da fuoco offensive.

L’Inter non sfonda contro il Napoli: critiche social all’indirizzo di Inzaghi

Pur rivelandosi un piano di gara sostanzialmente obbligato, la scelta dell’Inter di erigere un vero e proprio castello difensivo a protezione del vantaggio ottenuto dalla perla di Dimarco non è piaciuta a diversi sostenitori dell’Inter. Non sono pochi, infatti, i supporters nerazzurri che attribuiscono ad Inzaghi parte delle responsabilità di un pareggio che li lascia con l’amaro in bocca. Ecco una rapida carrellata a riguardo:

E’ da dicembre che parliamo di recuperare la condizione fisica…non parliamo della gestione folle degli infortunati (Carlos Augusto out da 15 gg x una botta, come Chala oggi 🤮🤮)…x non parlare dei cambi di Inzaghi — Fabrizio Damiano (@FabrizioDamian2) March 1, 2025

Uscito, il disastro. Ecco perchè se dico che Inzaghi non è ancora un top allenatore. Non perchè non sa allenare. Ma non sa GESTIRE. Per niente. Non voglio sentire piagnistei sugli infortuni. Al tottenham abbiam passato 2 mesi con 13titolari out.17enni in campo.quindi shut up — Lorenzo 🇮🇹/로렌조🇰🇷 (@BioNeonHero) March 1, 2025

Vedremo un primavera? O è vietato schierare giocatori che hanno meno di 5 anni in serie A? — Inzaghi non è il mio allenatore (@inzaghivattene) March 1, 2025

I cambi di Inzaghi ci potevano pure stare, il problema è la preparazione, siamo cotti a febbraio

Lato gruppo siamo superficiali e spocchiosi

Se a giugno non siamo in Duomo la colpa dovrà essere divisa equamente tra mister e calciatori

Vediamo mercoledì che fanno gli ingiocabili. — Syck⭐️⭐️ (@asap_syck) March 1, 2025

Punto a punto con Inzaghi il campionato nn lo vinci mai. Nn serve Conte, basterebbe anche un Pioli — Daniele Castelletti ⭐️⭐️💙🖤 (@caste79) March 1, 2025

Vietato far giocare un giovane nell’inter di Inzaghi — iMcalcio21 (@ddddaniel21) March 1, 2025

il nostro attacco è stato imbarazzante come molte volte in questa stagione. Ma la cosa che più mi fa impazzire è la sostituzione di Bastoni, ogni volta che lo toglie prendiamo gol! Non capirò mai i cambi di Inzaghi. — weber (@p13ro74) March 1, 2025

Tra l’altro sono uno dei principali sostenitori della necessita di fare al piu presto Zielo IN e Mhki OUT dai titolari ma con il marasma di oggi, saggezza/ordine dell’armeno erano oro. Non l’avrei mai cambiato. Stasera giuro faccio fatica a trovare una cosa giusta di Inzaghi. — calciomania (@alpelandro) March 1, 2025

Come si può notare, ciò che viene contestato ad Inzaghi è anche una gestione dei cambi giudicata piuttosto rivedibile. Ad ogni modo, come già osservato, sarà il filotto di partite tra campionato e Champions League che attenderà l’Inter ad imprimere alla stagione nerazzurra una direzione ben precisa: il tempo dei verdetti definitivi è ormai arrivato.